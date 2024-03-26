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Зеленський замінив Данілова на посаді секретаря РНБО. СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ
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Зеленський замінив Данілова на посаді секретаря РНБО. СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ

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Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО та призначив замість нього Олександра Литвиненка.

Данілов прокоментував звільнення на своїй сторінці у Facebook. Він обіймав посаду секретаря Ради нацбезпеки й оборони 4,5 роки.

Більше про кадрові зміни в РНБО — у дайджесті Суспільного "Несеться".

Що відомо про Олексія Данілова

Данілов закінчив Луганський державний педагогічний університет імені Т. Шевченка, за фахом історик та Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, за фахом магістр менеджменту. І Луганський інститут внутрішніх справ МВС України, за фахом юрист.

У 1994 — 1997 роках він був мером Луганська, а 2005 — 2006 роках обіймав посаду очільника Луганської ОДА, заступником директора Європейського інституту інтеграції та розвитку.

Данілов став 13 секретарем Ради національної безпеки й оборони України. Його призначили на посаду 3 жовтня 2019 року.

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