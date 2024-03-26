Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки й оборони.

Про це повідомили на сайті глави держави.

"Звільнити Данілова Олексія Мячеславовича з посади секретаря Ради нацбезпеки України", — мовиться у тексті указу №186/2024.

Водночас вказано, що новим секретарем РНБО президент призначив Олександра Литвиненка, якого перед цим звільнив з посади голови Служби зовнішньої розвідки.

Своєю чергою Данілов висловив вдячність Зеленському "за довіру і можливість бути причетним до написання Великої Історії в момент найбільшого випробування та найбільшого піднесення".

"Дякую нашій команді, яка проробила величезну роботу, створивши унікальні інформаційно-аналітичні системи, журналістам і справжнім професіоналам, усім тим, хто допомагав у роботі", — зазначив експосадовець.

Данілов попрацював секретарем РНБО 4 роки 5 місяців 24 дні роботи.

Що відомо про Олексія Данілова

Данілов закінчив Луганський державний педагогічний університет імені Т. Шевченка, за фахом історик та Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, за фахом магістр менеджменту. І Луганський інститут внутрішніх справ МВС України, за фахом юрист.

У 1994 — 1997 роках він був мером Луганська, а 2005 — 2006 роках обіймав посаду очільника Луганської ОДА, заступником директора Європейського інституту інтеграції та розвитку.

Данілов став 13 секретарем Ради національної безпеки й оборони України. Його призначили на посаду 3 жовтня 2019 року.

Хто такий Олександр Литвиненко

У 1994 році він закінчив Інститут криптографії, зв'язку й інформатики Академії ФСК РФ, за спеціальністю прикладна математика. У 2009 році — КНУ імені Т. Шевченка, за спеціальністю правознавство. У 2013 році — Королівський коледж оборонних наук (RCDS) у Великій Британії.

Є також доктором політичних наук, професором. І заслуженим діячем науки й техніки України, держслужбовцем другого рангу та генерал-майором запасу.

Литвиненко очолював Службу зовнішньої розвідки з 23 липня 2021 року. До цього, з 4 квітня 2014 року до 13 серпня 2019 року, був заступником секретаря РНБО.