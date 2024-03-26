Олег Іващенко очолив Службу зовнішньої розвідки. Що відомо про посадовця

Президент Зеленський 26 березня указом №189/2024 призначив нового очільника Служби зовнішньої розвідки. Це Олег Іващенко, який раніше працював у ГУР та Генштабі. Про нього відомо небагато.

Про Іващенка майже немає інформації у відкритих джерелах. Деякі медіа зазначають, що більшість інформації про посадовця — засекречена.

З дописів на сторінках ГУР, Міноборони та Генштабу ЗСУ видно, що Іващенко у 2017-2019 роках був заступником начальника Генерального штабу ЗС України з розвідки.

У 2021 році обіймав посаду першого заступника начальника Головного управління розвідки. Має звання генерал-лейтенанта. У березні 2022 року за участь у бойових діях отримав орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.