Що відомо про Олександра Литвиненка, нового секретаря РНБО

26 березня президент Володимир Зеленський призначив нового секретаря Ради національної безпеки та оборони України замість Олексія Данілова. Новий секретар — Олександр Литвиненко, який раніше очолював Службу зовнішньої розвідки. Зібрали, ще про нього відомо.

Олександр Литвиненко народився в Києві у 1972 році, йому зараз 51 рік. Одружений, має двох дітей.

Його стисла біографія наведена на сайті Служби зовнішньої розвідки (СЗР).

Освіта та звання

У 1994 році Литвиненко закінчив Інститут криптографії, зв’язку і інформатики Академії ФСБ у Москві за спеціальністю "прикладна математика". У 2009 році — Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "правознавство". У 2013-му — Королівський коледж оборонних наук (RCDS) у Великій Британії.

Він має ступінь доктора політичних наук. Кандидатську захистив в Інституті міжнародних відносин КНУ, а докторську — в Національному інституті стратегічних досліджень, з яким буде пов'язана його подальша робота. Професор, Заслужений діяч науки і техніки України, має звання генерал-майора запасу.

Посади Литвиненка

Олександр Литвиненко давно працює у сфері нацбезпеки, а у 2015 році пройшов люстраційну перевірку.

Після здобуття освіти у 1994-98 роках працював офіцером і головним спеціалістом Головного управління урядового зв’язку СБУ. Із 1998-2005 роках працював у Національному інституті стратегічних досліджень, паралельно викладав у КНУ Шевченка. До викладання повертався і у 2010-2014 роках — саме в ці роки став заступником директора НІСД.

У 2005-2010 працював в апараті РНБО та СБУ. Із 2014 року, після Революції гідності, анексії Криму та початку російсько-української війни на сході України був заступником секретаря РНБО (тоді це був Олександр Турчинов), а у 2019 році повернувся знову до Націнституту стратегічних досліджень — очолював його до 2021-го.

Із липня 2021 року очолив Службу зовнішньої розвідки.