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Зеленський призначив нового голову Служби зовнішньої розвідки України
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Зеленський призначив нового голову Служби зовнішньої розвідки України

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Президент України Володимир Зеленський. Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський 26 березня призначив нового очільника Служби зовнішньої розвідки. Ним став Олег Іващенко.

Про це йдеться в указі на сайті Офісу президента.

Попереднього голову СЗР призначено на посаду секретаря Ради національної безпеки й оборони — після того, як цього ж дня звільнили Олексія Данілова.

Іващенко у 2017-2019 роках був заступником начальника Генерального штабу ЗС України з розвідки.

У 2021 році обіймав посаду першого заступника начальника Головного управління розвідки. Має звання генерал-лейтенанта. У березні 2022 року за участь у бойових діях отримав орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Служба зовнішньої розвідки України — це держорган, який здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах. Агентурна розвідка посідає пріоритетне місце у діяльності СЗР України. СЗР, серед іншого, виявляє та визначає ступінь зовнішніх загроз національній безпеці України — наприклад, у кіберпросторі, для життя і здоров'я громадян, для об’єктів державної власності за межами України.

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