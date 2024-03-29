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Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямку — Зеленський
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Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямку — Зеленський

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Олексій Данілов
Олексій Данілов. AP

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямку.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час першого засідання РНБО після зміни секретаря.

"Я хочу передусім подякувати Олексію Мячеславовичу. Дякую вам, Олексію Мячеславовичу, за ці роки роботи — потужної, професійної. Олексій Мячеславович продовжить свою роботу на іншому напрямку, на напрямку дипломатичному", — сказав Зеленський.

У вівторок, 26 березня президент Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки й оборони. Натомість призначив главою РНБО Олександра Литвиненка, якого перед цим звільнив з посади голови Служби зовнішньої розвідки. А СЗР тепер очолюватиме Олег Іващенко, відповідно до указу Зеленського.

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