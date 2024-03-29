"Під загрозою — не лише Україна": що відомо про наслідки нічної атаки РФ

У ніч на 29 березня Росія здійснила чергову атаку на низку регіонів України — під ударами опинилась енергетична інфраструктура, в тому числі об'єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії. Через комбінований обстріл дронами й ракетами пошкоджені й цивільні об’єкти, є поранені серед мирного населення. Президент Володимир Зеленський заявив, що остання атака становила загрозу не лише для України, але й для сусідньої Молдови, наголосивши, що ударами по гідроелектростанціях РФ свідомо намагається організувати екологічну катастрофу.

Ще ввечері 28 березня Повітряні сили та моніторингові Telegram-канали інформували про застосування Росією ударних БПЛА Shahed — випущені безпілотники рухалися переважно в бік південних, центральних та західних регіонів України. Кореспонденти Суспільного повідомляли про вибухи — зокрема, на Дніпропетровщині, Черкащині та Хмельниччині.

Після опівночі 29 березня Повітряні сили попередили про зліт російських бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья" Мурманської області РФ. Згодом ще кілька бортів Ту-95МС піднялись з аеродрому "Енгельс-2" — загалом РФ застосувала близько 9 літаків. О 3:42 Повітряні сили повідомили про пуск ракет російською стратегічною авіацією.

О 4:51 стало відомо про зліт з аеродрому Саваслейка трьох МіГ-31К — носіїв аеробалістичних "Кинджалів". Вже за чотири хвилини Повітряні сили повідомили про пуск ними ракет. О 4:59 до переліку загроз додалися балістичні ракети з Криму.

Вранці Повітряні сили відзвітували про знищення 84 повітряних цілей, випущених росіянами, — 58 ударних "шахедів" та 26 ракет. При цьому загалом під час атаки РФ застосувала відразу 99 одиниць озброєнь для атаки — 60 "шахедів", 3 "Кинджали", 2 балістичних "Іскандери-М", 9 керованих авіаційних ракет Х-59, 4 крилаті ракети "Іскандер-К", а також 21 крилату ракету Х-101/Х-555.

Під ударом були центральні та західні регіони

Під час нічної атаки вибухи лунали зокрема у Дніпрі та на Дніпропетровщині, в тому числі у Кам’янському районі — там російської війська атакувала низку обʼєктів критичної інфраструктури області, водночас влучивши й по житловій забудові. У Кам'янському понівечено дачний кооператив, кілька людей дістали поранення, серед них – 5-річна дівчинка. Одного чоловіка шпиталізували до лікарні, у нього уламкові поранення, перелом руки та розрив шлунку.

Наслідки удару РФ по Кам'янському Дніпропетровської області. Фото: Суспільне Дніпро

Також у Дніпрі через знеструмлення внаслідок атаки РФ не працював водогін, були й проблеми з постачанням електроенергії. Загалом 50 тисяч абонентів залишилися без світла, 700 тисяч — без води, повідомив в ефірі Суспільного керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Упродовж ночі та ранку комунікації відновили.

Загалом в області через атаку травмувалися шестеро людей

У Черкаській області російські війська завдали удару по об'єкту енергоінфраструктури. Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив Суспільному, що сили ППО збили над областю шість "шахедів". Через падіння уламків було пошкоджене нежитлове приміщення, також повибивало вікна у приватному домогосподарстві. За словами посадовця, люди не травмувалися.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що під час нічної атаки на Україну росіяни намагалися завдати удару по обʼєкту генерації електроенергії на Черкащині. Водночас у Міненерго повідомили про пошкодження енергетичної інфраструктури.

Ціллю російської атаки була й Івано-Франківська область — голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук заявила, що РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що після російської ракетної атаки в області є пошкодження енергетичної інфраструктури.

Івано-Франківська обласна прокуратура повідомила, що слідчі проводять досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни через обстріл РФ об'єкта енергетичної інфраструктури.

"Вранці 29 березня 2024 року збройні сили РФ завдали черговий ракетний удар по території Івано-Франківщини. Ворожі обстріли були по об’єкту енергетичної інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місцях події працюють співробітники екстрених служб і правоохоронці, які фіксують черговий злочин РФ", — йдеться у дописі.

У "Прикарпаттяобленерго" повідомили, що енергетики не планують вводити графіки відімкнення світла через атаку.

На Львівщині під час нічної атаки уламки ракети пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури, повідомив керівник ОВА Козицький. У регіоні збили 11 безпілотників, ще дві ракети "Кинджал" збити не вдалось. За словами посадовця, травмованих немає.

За фактом обстрілу критичної інфраструктури, розпочали досудове розслідування за статтею порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Які наслідки російської атаки

Як заявив міністр енергетики Герман Галущенко, ціллю нічної російської атаки були, зокрема, об'єкти генерації електроенергії. При цьому в компанії "Укренерго" повідомили, що російські ракети, випущені вночі 29 березня, пошкодили теплові та гідроелектростанції — переважно в центральних та західних регіонах країни.

"Внаслідок нічної масованої атаки постраждали теплові та гідроелектростанції. На об’єктах триває огляд пошкоджень, при потребі працює ДСНС. Одночасно були пошкоджені високовольтні лінії електропередачі 330 кВ "Укренерго", розпочато аварійно-відновлювальні роботи", — йдеться у повідомленні.

У Міненерго заявили, що внаслідок нічних ударів по об’єктах генерації у Дніпропетровській, Черкаській та Кіровоградській областях є пошкодження обладнання.

"Знеструмлювалися підстанції та, як наслідок, — споживачі", — йдеться у повідомленні.

При цьому на Дніпропетровщині під ударами опинилися й об’єкти теплової генерації.

"Також ворог завдав удару по енергетичному об’єкту в Івано-Франківській області – є пошкодження обладнання", — додали в Міненерго.

В "Укренерго" розповіли, що на Криворіжжі та Харківщині запроваджені обмеження у споживанні електроенергії, попередивши також про можливі обмеження у східному та дніпровському регіонах. При цьому у компанії зазначили, що на електростанціях, які були пошкоджені під час попередньої атаки 22 березня, все ще триває розбір завалів та відновлення пошкоджень.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив про пошкодження інфраструктури у шести регіонах.

"Є пошкодження енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях. У деяких регіонах застосовані аварійні відключення", — зазначив він на своєму Telegram-каналі.

Виконавчий директор енергетичної компанії ДТЕК Дмитро Сахарук у коментарі Суспільному повідомив, що внаслідок російської пошкоджені кілька теплоелектростанцій, що перебувають в її управлінні.

"Це три станції. Пошкодження, знову, дуже серйозні. На одній станції зруйновані, як блоки, так і обладнання для передачі електроенергії в енергомережу. На іншій станції теж були пошкоджені блоки, і трансформатори. Третю станцію, яку обстріляли минулого тижня, знову пошкоджено. Ми говоримо про західний і центральні регіони України", — сказав Сахарук.

За його словами, на відновлення повноцінної роботи цих ТЕС знадобиться багато часу.

У Міненерго своєю чергою також повідомили, що російська атака зачепила об’єкт газової інфраструктури на заході Україні.

"Під час ракетного ворожого удару був обстріляний один з об’єктів газової інфраструктури у західному регіоні країни. Наслідки з’ясовуються", — йдеться у повідомленні пресслужби.

Денис Шмигаль на тлі атаки закликав партнерів України надати більше засобів протиповітряної оборони.

"Україні потрібно більше систем ППО, щоб убезпечити критичну інфраструктуру та захистити населення. Це головний предмет розмови з нашими міжнародними партнерами", — написав він на своєму Telegram-каналі.

Президент Володимир Зеленський за результатами скликаної 29 грудня Ставки верховного головнокомандувача заявив, що РФ намагалася поцілити зокрема по Канівській та Дністровській гідроелектростанціях. Він підкреслив, що дії російських військ становлять загрозу й для сусідніх з Україною держав.

"Цієї ночі свідомими цілями ворога стали Канівська та Дністровська ГЕС. Країна-терорист хоче повторення екологічної катастрофи на Херсонщині. Але тепер під загрозою не лише Україна, а й Молдова. Вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться і російська війна, якщо разом і вчасно не зупинити її в Україні", — наголосив глава держави.

Оперативне командування Польщі повідомило, що на тлі російської атаки країна вкотре підіймала в небо свої літаки для моніторингу ситуації у власному повітряному просторі.