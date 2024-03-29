Внаслідок повітряної атаки з боку Росії вночі 29 березня, значно пошкоджені кілька теплоелектростанцій, які знаходяться в управлінні компанії ДТЕК.

Про це у коментарі Суспільному розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

"Це три станції. Пошкодження, знову, дуже серйозні. На одній станції зруйновані, як блоки, так і обладнання для передачі електроенергії в енергомережу. На іншій станції теж були пошкоджені блоки, і трансформатори. Третю станцію, яку обстріляли минулого тижня, знову пошкоджено. Ми говоримо про західний і центральні регіони України", — сказав Сахарук.

За його словами, на відновлення повноцінної роботи цих ТЕС знадобиться багато часу.

"Звичайно, будемо робити все можливе, щоб поступово відновлюватися і включати обладнання в мережу. Але зараз зрозуміло, що йдеться навіть не про тижні, і навіть не про місяці. По деякому обладнанню — це буде і рік, а, можливо, півтора", — сказав виконавчий директор ДТЕК.

Ракетна атака 29 березня

Вночі 29 березня Росія здійснила чергову комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах повідомили, що під час повітряної атаки було знищено 26 ракет різних типів та 58 ударних дронів типу Shahed-136/131". Загалом Росія застосувала 99 засобів повітряного нападу.

Через ракетний обстріл України Польща підіймала в небо літаки для моніторингу ситуації у власному повітряному просторі.