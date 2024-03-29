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Вночі 29 березня РФ атакувала Львівщину "шахедами" та "кинджалами"
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Вночі 29 березня РФ атакувала Львівщину "шахедами" та "кинджалами"

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Вночі 29 березня армія РФ атакувала Львівщину дронами-камікадзе типу "шахед" та аеробалістичними ракетами "Кинджал".

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Цієї ночі Львівщину атакували 11 ворожих безпілотників та дві ракети типу "Кинджал". Усі 11 безпілотників воїни ПвК "Захід" знищили. Ракети, на жаль, збити не вдалося", — повідомив Козицький.

Також уламками пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури на території області. Загиблих та травмованих внаслідок ударів немає. Системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.

За фактом обстрілу критичної інфраструктури, розпочали досудове розслідування за статтею порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, вночі 29 березня збройні сили РФ вчергове атакували Львівщину. Цілями масованої ворожої атаки безпілотними літальними апаратами були об’єкти енергетичної інфраструктури", – повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Повітряну тривогу на Львівщині оголосили о 02:12 через загрозу ударних безпілотників. Як повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, о 02:33 перший дрон зайшов у повітряний простір Львівської області. О 02:40 мешканців Стрия та Стрийського району попередили про високий рівень небезпеки. Невдовзі пролунали вибухи. Начальник ОВА зазначив, що працює ППО.

О 03:10 ще декілька "шахедів" зафіксували у повітряному просторі Львівщини курсом на Стрийський район. О 04:31 Козицький повідомив про ще один безпілотник, який рухається курсом на Стрий.

О 03:52 на Telegram-каналі Повітряних сил ЗС України також попередили про пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Мешканців області закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги або принаймні дотримуватися правила "двох стін".

О 04:58 начальник ОВА Максим Козицький повідомив про рух аеробалістичних ракет "Кинджал" у напрямку Львівської області. Інформації про влучання або збиття ракет наразі немає.

Повітряна тривога на Львівщині тривала майже чотири години.

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