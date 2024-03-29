Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ціллю Росії під масованого ракетного удару по Україні вночі, 29 березня, зокрема, були об'єкти генерації електроенергії.

Про це Герман Галущенко написав у Facebook.

"Цього разу ворог б’є по об'єктах у Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській областях. Ціллю атаки дронами та ракетами були, зокрема, об’єкти генерації електроенергії. Енергетики, рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків", — йдеться у дописі міністра.

В "Укренерго" поінформували, що внаслідок удару з боку РФ, пошкоджень зазнали теплові гідроелектростанції у Центральному та Західних регіонах.

"Наразі на Дніпропетровщині застосовано аварійні відключення світла, а на Харківщині — графіки погодинних відключень" — йдеться у повідомленні.

Ракетна атака 29 березня

Вночі 29 березня Росія здійснила чергову комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах повідомили, що під час повітряної атаки було знищено 26 ракет різних типів та 58 ударних дронів типу Shahed-136/131". Загалом Росія застосувала 99 засобів повітряного нападу.

Через ракетний обстріл України Польща підіймала в небо літаки для моніторингу ситуації у власному повітряному просторі.

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, в небі над областю було знищено 24 повітряні цілі: 12 ракет та 12 дронів. Пошкоджені кілька енергетичних об'єктів – у Дніпровському, Криворізькому та Кам'янському районах.