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Ціллю Росії під час ракетної атаки 29 березня були об'єкти генерації електроенергії — Галущенко
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Ціллю Росії під час ракетної атаки 29 березня були об'єкти генерації електроенергії — Галущенко

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Електроенергія
Міністр енергетики України Герман Галущенко. Міненергетики

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ціллю Росії під масованого ракетного удару по Україні вночі, 29 березня, зокрема, були об'єкти генерації електроенергії.

Про це Герман Галущенко написав у Facebook.

"Цього разу ворог б’є по об'єктах у Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській областях. Ціллю атаки дронами та ракетами були, зокрема, об’єкти генерації електроенергії. Енергетики, рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків", — йдеться у дописі міністра.

В "Укренерго" поінформували, що внаслідок удару з боку РФ, пошкоджень зазнали теплові гідроелектростанції у Центральному та Західних регіонах.

"Наразі на Дніпропетровщині застосовано аварійні відключення світла, а на Харківщині — графіки погодинних відключень" — йдеться у повідомленні.

Ракетна атака 29 березня

Вночі 29 березня Росія здійснила чергову комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах повідомили, що під час повітряної атаки було знищено 26 ракет різних типів та 58 ударних дронів типу Shahed-136/131". Загалом Росія застосувала 99 засобів повітряного нападу.

Через ракетний обстріл України Польща підіймала в небо літаки для моніторингу ситуації у власному повітряному просторі.

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, в небі над областю було знищено 24 повітряні цілі: 12 ракет та 12 дронів. Пошкоджені кілька енергетичних об'єктів – у Дніпровському, Криворізькому та Кам'янському районах.

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