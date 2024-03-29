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Під час ракетної атаки на Україну 29 березня Польща підіймала авіацію
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Під час ракетної атаки на Україну 29 березня Польща підіймала авіацію

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Винищувачі F-16
Винищувачі F-16. АР/Czarek Sokolowski

Через ракетний обстріл України вночі, 29 березня, Польща підіймала в небо літаки для моніторингу ситуації у власному повітряному просторі.

Про це у соцмережі X повідомляє Оперативне командування Польщі.

"Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з ракетними ударами по об'єктах, що розташовані на території України. Усі необхідні процедури щодо забезпечення безпеки повітряного простору Польщі запущені", — йдеться у повідомленні.

Також за повідомленням польських військових, це може призвести до підвищення шуму.

"Зверніть увагу, що польські та союзні літаки літають у повітряному просторі Польщі, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни", — повідомили у командуванні.

Вранці 24 березня стало відомо, що під час атаки України, російська ракета порушила повітряний простір Польщі в районі населеного пункту Осердув Люблінського воєводства і пробула в ньому 39 секунд. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що збили б російську ракету, якби були певні, що вона прямує до якоїсь цілі.

Ракетна атака 29 березня

Вночі 29 березня Росія здійснила чергову комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах повідомили, що під час повітряної атаки було знищено 26 ракет різних типів та 58 ударних дронів типу Shahed-136/131". Загалом Росія застосувала 99 засобів повітряного нападу.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, ціллю Росії під масованого ракетного удару, зокрема, були об'єкти генерації електроенергії. Були атаковані об'єкти теплової генерації у Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській областях. Як повідомили в "Укренерго", внаслідок удару, пошкоджень зазнали теплові гідроелектростанції у Центральному та Західних регіонах. Наразі на Дніпропетровщині застосовано аварійні відключення світла, а на Харківщині — графіки погодинних відключень.

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, в небі над областю було знищено 24 повітряні цілі: 12 ракет та 12 дронів. Пошкоджені кілька енергетичних об'єктів – у Дніпровському, Криворізькому та Кам'янському районах.

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