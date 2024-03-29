НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Франківщині через ранкову атаку РФ графіки знеструмлень не вводитимуть — обленерго
ЕлектроенергіяОбстрілиРегіони

На Франківщині через ранкову атаку РФ графіки знеструмлень не вводитимуть — обленерго

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Графіки знеструмлень через атаку РФ на Івано-Франківщині не вводитимуть
Графіки знеструмлень через атаку РФ на Івано-Франківщині не вводитимуть. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Вранці 29 березня росіяни атакували один з об'єктів інфраструктури на Івано-Франківщині. Наразі вводити графіки відімкнення світла енергетики не планують.

Про це повідомили на Facebook-сторінці "Прикарпаттяобленерго".

"Після чергового нічного терору росіян були пошкоджені обʼєкти критичної інфраструктури. Зокрема, серйозно пошкоджене обладнання на трьох теплоелектростанціях ДТЕК. Один з енергооб’єктів Прикарпаття також зазнав обстрілу. Наразі вказівок від "Укренерго" про введення графіків вимкнень в Івано-Франківській області немає", — йдеться у дописі.

Енергетики закликають прикарпатців ощадно споживати електроенергію та мати заряджені павербанки, ліхтарики, свічки чи інші альтернативні джерела електроенергії.

Що відомо про обстріли Івано-Франківщини у 2024 році

Вранці 29 березня російські військові атакували об'єкт критичної інфраструктури. Сили протиповітряної оборони знешкодили повітряні цілі.

Вранці 22 березня російські військові атакували "шахедами" та ракетами об'єкт критичної інфраструктури на Франківщині. Виникла пожежа площею приблизно 900 м². Внаслідок обстрілу травмувалися дві людини, одного чоловіка госпіталізували. Він отримав уламкові поранення.

15 лютого 2024 року внаслідок атаки сили протиповітряної оборони збили ракету. Через падіння уламків сталася пожежа даху господарської будівлі в Івано-Франківському районі.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Енергетика
У сімох областях України ввечері застосували аварійні та погодинні відключення світла — Міненерго
На Донеччині відключення електроенергії
На Донеччині введено стабілізаційні відключення електроенергії — ДТЕК
Відключення світла, Сумська область, Суми
На Сумщині ввели графіки аварійних відключень
Лампочка
Волинянина підозрюють у викраденні електроенергії на понад 400 тисяч гривень
На початок