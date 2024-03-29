Вранці 29 березня росіяни атакували один з об'єктів інфраструктури на Івано-Франківщині. Наразі вводити графіки відімкнення світла енергетики не планують.

Про це повідомили на Facebook-сторінці "Прикарпаттяобленерго".

"Після чергового нічного терору росіян були пошкоджені обʼєкти критичної інфраструктури. Зокрема, серйозно пошкоджене обладнання на трьох теплоелектростанціях ДТЕК. Один з енергооб’єктів Прикарпаття також зазнав обстрілу. Наразі вказівок від "Укренерго" про введення графіків вимкнень в Івано-Франківській області немає", — йдеться у дописі.

Енергетики закликають прикарпатців ощадно споживати електроенергію та мати заряджені павербанки, ліхтарики, свічки чи інші альтернативні джерела електроенергії.

Що відомо про обстріли Івано-Франківщини у 2024 році

Вранці 29 березня російські військові атакували об'єкт критичної інфраструктури. Сили протиповітряної оборони знешкодили повітряні цілі.

Вранці 22 березня російські військові атакували "шахедами" та ракетами об'єкт критичної інфраструктури на Франківщині. Виникла пожежа площею приблизно 900 м². Внаслідок обстрілу травмувалися дві людини, одного чоловіка госпіталізували. Він отримав уламкові поранення.

15 лютого 2024 року внаслідок атаки сили протиповітряної оборони збили ракету. Через падіння уламків сталася пожежа даху господарської будівлі в Івано-Франківському районі.