Через обстріл РФ об'єкта енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині слідчі проводять досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомили на сайті Івано-Франківської обласної прокуратури.

"Вранці 29 березня 2024 року збройні сили РФ завдали черговий ракетний удар по території Івано-Франківщини. Ворожі обстріли були по об’єкту енергетичної інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місцях події працюють співробітники екстрених служб і правоохоронці, які фіксують черговий злочин РФ", — йдеться у дописі.

Слідчі відкрили провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.

Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Що відомо про обстріли Івано-Франківщини у 2024 році

Вранці 29 березня російські військові атакували об'єкт критичної інфраструктури. Сили протиповітряної оборони знешкодили повітряні цілі.

Вранці 22 березня російські військові атакували "шахедами" та ракетами об'єкт критичної інфраструктури на Франківщині. Виникла пожежа площею приблизно 900 м². Внаслідок обстрілу травмувалися дві людини, одного чоловіка госпіталізували. Він отримав уламкові поранення.

15 лютого 2024 року внаслідок атаки сили протиповітряної оборони збили ракету. Через падіння уламків сталася пожежа даху господарської будівлі в Івано-Франківському районі.