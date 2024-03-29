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Били бомбами, ракетами та артилерією: армія РФ обстріляла 10 населених пунктів Донеччини
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Били бомбами, ракетами та артилерією: армія РФ обстріляла 10 населених пунктів Донеччини

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Наслідки обстрілів Донеччини 28 березня 2024 року.
Наслідки обстрілів Донеччини 28 березня 2024 року. Поліція Донеччини

Російські окупаційні війська протягом 28 березня 15 разів били по житлових кварталах Донеччини. Обстрілами пошкоджені 59 цивільних об'єктів. Загалом армія РФ 1925 разів обстріляла Донеччину.

Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.

За їх інформацією російські війська обстріляли десять населених пунктів Донеччини, серед яких:

"Із ЗРК "С-300" армія РФ обстріляла Гірник, пошкоджено школу, приватну оселю, 12 гаражів. У Костянтинівці ворожа артилерія пошкодила сім приватних осель. По Торецьку російські терористи поцілили авіабомбою "ФАБ-500", яка не розірвалась", — повідомили в поліції.

За всіма фактами обстрілів поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Також 28 березня поліцейські евакуювали 507 людей з прифронтових населених пунктів Донеччини, серед них 29 дітей.

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