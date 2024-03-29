Російські окупаційні війська протягом 28 березня 15 разів били по житлових кварталах Донеччини. Обстрілами пошкоджені 59 цивільних об'єктів. Загалом армія РФ 1925 разів обстріляла Донеччину.

Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.

За їх інформацією російські війська обстріляли десять населених пунктів Донеччини, серед яких:

міста Гірник, Костянтинівка, Курахове, Миколаївка, Покровськ, Торецьк,

селища Дробишеве, Курахівка,

села Новоолександрівка, Янтарне.

"Із ЗРК "С-300" армія РФ обстріляла Гірник, пошкоджено школу, приватну оселю, 12 гаражів. У Костянтинівці ворожа артилерія пошкодила сім приватних осель. По Торецьку російські терористи поцілили авіабомбою "ФАБ-500", яка не розірвалась", — повідомили в поліції.

За всіма фактами обстрілів поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Також 28 березня поліцейські евакуювали 507 людей з прифронтових населених пунктів Донеччини, серед них 29 дітей.

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