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Армія РФ обстріляла Миколаївку на Донеччині — загинула жінка
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Армія РФ обстріляла Миколаївку на Донеччині — загинула жінка

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Наслідки обстрілу Миколаївки Донецької області
Зруйнований обстрілом будинок, Миколаївка, Донецька область. Артем Степанов/Суспільне Донбас

Російські військові обстріляли чотирма керованими авіаснарядами Миколаївку на Донеччині. Внаслідок цього загинула жінка.

Про це розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Пошкоджені щонайменше 11 багатоповерхівок і 11 приватних будинків", — повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.

Як уточнив Суспільному Донбас заступник начальника МВА Володимир Проскунін, зранку під обстріл потрапила центральна частина міста. Загиблу жінку рятувальники дістали з-під завалів двоповерхового багатоквартирного будинку. Їй було 66 років.

"Мешканцям пошкоджених будинків ми видаємо плівку, ОСБ плити та інші будівельні матеріали", — зазначив Володимир Проскунін.

Зруйнований обстрілом будинок у Миколаївці на Донеччині, 28 березня 2024 року
Зруйнований обстрілом будинок у Миколаївці на Донеччині, 28 березеня 2024 року. Артем Степанов/Суспільне Донбас

За його словами, внаслідок обстрілу 106 абонентів без газопостачання, два квартали залишились без теплопостачання через пошкодження мереж. Також пошкоджені електромережі.

Він зауважив, що це перший обстріл від початку доби.

Речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва розповіла Суспільному, що зранку російські війська обстріляли, ймовірно, чотирма керованими міжвидовими плануючими боєприпасами Д30 СН.

"Пошкоджено понад 20 приватних та багатоквартирних будинків", — розповіла Мєдвєдєва.

Речниця додала, що за вказаним фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України.

Що відомо про місто Миколаївка Донецької області

Станом на 28 березня, уточнив заступник начальника МВА, у Миколаївській громаді залишаються 7250, в Миколаївці — 4500 місцевих жителів та 500 переселенців. До вторгнення у громаді проживали 21600.

Місто Миколаївка розташована за понад 30 кілометрів на північ від окупованого Бахмута та на такій самій відстані південніше окупованої Кремінної на Луганщині.

Миколаївка, Донецька область
Миколаївка, Донецька область. Скрін з мапи проєкту DeepState

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