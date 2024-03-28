Близько 15:00, 28 березня, російські військові обстріляли село Новоолександрівка Покровського району на Донеччині. Внаслідок цього поранений 49-річний чоловік, який був на городі. Йому надали допомогу.
Про це Суспільному Донбас розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.
"Тип озброєння, яким окупанти поцілили по селищу встановлюється", — уточнила Анастасія Мєдвєдєва.
Речниця зазначила, що за вказаними фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України.