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Під час обстрілу Новоолександрівки на Донеччині поранений чоловік, який був на городі
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Під час обстрілу Новоолександрівки на Донеччині поранений чоловік, який був на городі

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Близько 15:00, 28 березня, російські військові обстріляли село Новоолександрівка Покровського району на Донеччині. Внаслідок цього поранений 49-річний чоловік, який був на городі. Йому надали допомогу.

Про це Суспільному Донбас розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.

"Тип озброєння, яким окупанти поцілили по селищу встановлюється", — уточнила Анастасія Мєдвєдєва.

Речниця зазначила, що за вказаними фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України.

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