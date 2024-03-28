Військові РФ близько 14 години 28 березня обстріляли Дробишеве Донецької області. Загиблих немає, травмована одна жінка, але вона не потребує госпіталізації та медичної допомоги.
Про це Суспільному Донбас повідомив начальник Лиманської МВА Олександр Журавльов.
"Був один "прильот", схоже на КАБКерована авіабомба. Тип озброєння встановлюється. Жінка поранена не уламком, а кирпич відлетів. Всі люди були на вулиці та чекали гуманітарний вантаж", — розповів він.
Внаслідок обстрілу пошкоджена раніше обстріляна будівля будинку культури, уточнив начальник МВА.
Речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва розповіла Суспільному, що пораненій жінці 40 років.
"Попередньо, населений пункт обстріляли з використанням ракето-бомбового комплексу "Грім Е-1", — додала Мєдвєдєва.
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