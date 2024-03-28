Російські військові понад годину обстрілювали Курахове на Донеччині

Вдень, 28 березня, російські військові понад годину масовано обстрілювали місто Курахове на Донеччині. Внаслідок обстрілів горіли будинки.

Про це Суспільному Донбас повідомив начальник Курахівської МВА Роман Падун.

"Обстріл почався о 13:45 та завершився о 15 годині. Це був масований артилерійський обстріл. Під обстрілом — приватний сектор міста. Внаслідок цього багато будинків пошкоджені. Також після обстрілу було загоряння будинків. Рятувальники ДСНС ліквідували пожежі", — розповів Роман Падун.

Він уточнив, що внаслідок цього обстрілу поранених та загиблих немає.

За словами начальника МВА, це вже другий обстріл Курахового від початку доби.

"Зранку, російські військові обстріляли околиці міста, обійшлось без травмованих та загиблих. Потому армія РФ обстріляла околиці Гірника. Внаслідок цього руйнувань та загиблих немає", — додав Роман Падун.

Що відомо про місто Курахове

Курахове, що у Донецькій області, розташоване за 18 кілометрів від зруйнованої російськими військами Мар'їнки. Армія РФ обстрілює місто майже щодня, від початку місяця — понад 13 обстрілів. У Кураховому проживає вісім тисяч містян. До повномасштабного вторгнення тут жили понад 20 тисяч людей.

Курахове, Донецька область. Скрін з мапи проєкту DeepState

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