Ще трьох українських дітей з родинами повернули з окупації

Волонтерська організація Save Ukraine 28 березня повідомила, що з тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще 3 дітей з їхніми родинами. Регіони не уточнюються.

Про це повідомив виконавчий директор організації Save Ukraine, ексуповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.

Зазначається, що зараз і діти, і батьки вже в безпеці, проте на них чекає тривалий шлях відновлення.

На сьогодні це вже 276 дітей, яких Save Ukraine повернула з Росії та окупованих українських територій.

Історії звільнених дітей

Микола Кулеба розповів про двох із трьох звільнених дітей.

До жінки Надії та її 14-річного сина Михайла росіяни двічі приходили з обшуками. Мама ховала сина під ковдрою і казала, що він хворіє. У школі, куди змушували ходити Михайла, росіяни влаштували Юнармію. Дітей вчили керувати дронами, користуватися зброєю, щопонеділка проводили урок, де вчили доносити. В окупації Надія втратила чоловіка, старша її донька з родиною виїхали в Болгарію. Надія з сином теж хотіла, але мусила лишитися доглядати свекруху, яка захворіла.

"Щоб хоч якось триматися в окупації, багато малювала. Але потім усі малюнки, які стосувалися України, довелося спалити", — пише Кулеба.

У населеному пункті Марини та її сина Артура, якому зараз 11, в перші місяці повномасштабної війни зникли продукти з полиць. Деяку гуманітарку видавали в сільраді. Потім на 4 місяці зовсім зник інтернет. Росіяни забороняли користуватися українськими сім-картками і Телеграмом, щоб люди не читали українських новин. У школі розповідали, що України вже немає, а Київ — це російське місто. Батьків у навчальні заклади не пускали, школярі вчилися під наглядом озброєної армії РФ.

Спершу Артур ще ходив надвір погуляти з друзями. Але після мінометного обстрілу більше не виходив.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар’я Герасимчук повідомляла, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно було відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених з ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію частини території України.

За даними Центру нацспротиву на квітень 2023-го, росіяни на тимчасово окупованих територіях України проводять примусові "медогляди" дітей, аби мати підставу для їх депортації. І з початку року зі сходу України незаконно вивезли близько 103 тисяч неповнолітніх українців.

5 квітня 49 країн світу у спільній заяві засудили Росію за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово захоплених територій, йдеться у спільній заяві цих країн. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії в Гаазі.

В Офісі генпрокурора повідомили, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

24 травня в Офісі генпрокурора повідомили, що Україна розслідує ймовірну роль Білорусі в примусовому переміщенні українських дітей з тимчасово окупованих Росією територій.

1 вересня 2023 року уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що наразі є підтвердження про всиновлення 386 українських дітей, яких РФ депортувала на свої території.

Раніше уповноважена РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч — діти. Уповноважена президента України з прав дитини Дар'я Герасимчук заявила, що озвучена російською обмудсменкою Марією Львовою-Бєловою цифра у понад 700 тисяч прийнятих РФ українських дітей може бути завищена.