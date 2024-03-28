Судового засідання щодо справи ексмера Слов'янська Нелі Штепи, яка змінила прізвище на Супрун, не відбулось через те, що Верховний суд вирішував підсудність цієї справи.

Про це розповів Суспільному Донбас адвокат Штепи Олександр Тананакін.

"В Київському районному суді Полтави суддів немає", — зазначив адвокат ексочільниці Слов'янська.

Зміни прізвища — будь-яких наслідків зміна персональних даних обвинуваченого під час судового розгляду справи не несе, уточнив Суспільному Донбас речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Чубенко додав, зараз відбувається технічний процес розподілу справи.

"У зв’язку зі звільненням головуючої у справі судді Ольги Логвінової з посади судді, судом 26 лютого 2024 проведено новий автоматизований розподіл. Суду не вдалося створити склад суду для розгляду кримінального провадження, Голова Київського районного суду Полтави звернувся до Полтавського апеляційного суду із поданням про направлення кримінального провадження на розгляд до іншого суду", — уточнив Дмитро Чубенко.

Він зазначив, що стороною захисту до Полтавського апеляційного суду подано клопотання про направлення подання голови місцевого суду про визначення територіальної підсудності до Верховного Суду, яке ухвалою Полтавського апеляційного суду від 01.03.2024 задоволено.

"За результатами розгляду зазначеного клопотання Верховним судом відмовлено у його задоволенні. Справу повернуто до Полтави. Нового авторозподілу ще не було, оскільки справа не надійшла із суду до суду", — уточнив Чубенко.

Що відомо про справу колишньої міської голови Слов'янська Нелі Штепи

Суди дев'ятий рік розглядають справу проти Нелі Штепи. Колишню Слов'янську міську голову звинувачують у створенні терористичної організації та посяганні на територіальну цілісність України. За версією слідства, вона сприяла захопленню міста підтримуваними Росією бойовиками. Слов’янськ був захоплений з квітня по липень 2014 року.

Штепу затримали у липні 2014 року під час звільнення Слов’янська від бойовиків. Її взяли під варту. У СІЗО вона провела три роки, потім рік — під домашнім арештом із електронним браслетом. У січні 2018 році сплив термін цього запобіжного заходу.

У липні 2021 року обвинуваченій Нелі Штепі обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

У лютому 2021 року Нелю Штепу допитали в суді. Вона заявила, що не визнає провини у посяганні на територіальну цілісність та створенні терористичної організації у 2014 році. У суді Штепа пояснювала, що під час окупації міста "закликала" Путіна та російські війська під загрозою терористів, бо знаходилась у них в полоні.

Неля Штепа подала заяву до Європейського суду з прав людини. В заяві вона позивалася проти України. 24 жовтня 2019 року ЄСПЛ постановив, що Україна має виплатити Штепі 2600 євро моральної компенсації та 1000 євро компенсації судових витрат.

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