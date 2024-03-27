У Покровській громаді на Донеччині попри небезпеку обстрілів з боку армії РФ продовжують виступати творчі колективи. Проводити репетиції їм доводиться в умовах регулярних повітряних тривог. Наскільки змінилося творче життя громади — у репортажі.

Театр народної пісні "Златиця" — один з творчих колективів музичної школи у Покровську, що на Донеччині. З початком повномасштабного вторгнення замість сцени виступають в бомбосховищах. Співають для військових і місцевих жителів.

"Коли ми виступаємо — ми навіть не думаємо, про те, що ми в бомбосховищі, що йде війна. Ти буквально на три секунди про це забуваєш. Ти просто починаєш дарувати людям емоцію, якої зараз дуже не вистачає", — поділилась учасниця театру пісні "Златиця" Тетяна Нікітіна.

Учасниця театру пісні "Златиця" Тетяна Нікітіна, Покровськ, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

"Це в першу чергу — відволікти інших, наших військових, людей, яким зараз дуже нелегко. У Покровську ця справа дуже потрібна", — зауважила Софія, яка займається в колективі майже рік.

Театр пісні "Златиця", Покровськ, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Театр пісні "Златиця" на базі Покровської музичної школи імені Леонтовича тринадцять років тому створила Ольга Овсієнко. Жінка розповідає, виступають на волонтерських засадах.

"Діти закінчують школу, завершують навчання, вони залишають колектив. І далі — поповнюється новими учасниками. До вторгнення було 23 дитини, частина виїхала — залишилося п'ятнадцять, ті які зараз у місті", — зазначила художня керівниця театру пісні "Златиця" Ольга Овсієнко.

Художня керівниця театру пісні "Златиця" Ольга Овсієнко, Покровськ, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Ансамбль "Селяночка" — ще один колектив Покровської громади. Йому 35 років, наразі його відвідує сім учасниць.

Ансамбль "Селяночка", Покровськ, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Нині колектив виступає у селах громади. Любов розповідає, займається у ньому п'ять років.

"Всі розбіглись, стало тяжко жити. І от Микола Герасимович скликав нас усіх, хто не виїхав — і ми стали співати. З піснею легше жити, ми гуртом, ми допомагаємо один одному. Коли я пішла на пенсію — робити нічого. І я знайшла колектив, бо співати любила, хоч не вміла", — розповіла учасниця ансамблю Любов Желябіна.

Учасниця ансамблю "Селяночка" Любов Желябіна, Покровськ, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Також у Покровську діє гурт "Art Music Band", в якому бере участь молодь міста.

"Хто співає, хто грає на гітарі або якісь ще інші таланти мають люди. Дуже великий попит на культуру в нашому місті, бо зараз, на жаль, не так часто ми можемо проводити заходи. Хто залишився у нашому маленькому місті — ми об'єднались і разом працюємо на нашу культуру", — розповіла провідна методистка відділу культури міськради Покровська Ірина Свистун.

Провідна методистка відділу культури міськради Покровська Ірина Свистун. Кадр з відео Суспільне Донбас

За даними гуманітарного штабу Покровської міської військової адміністрації, нині у громаді проживає близько 57 тисяч жителів.

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