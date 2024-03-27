НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Даруємо людям емоцію". Як творчі колективи Покровська на Донеччині влаштовують концерти між обстрілами з боку РФ
КУЛЬТУРАДОЗВІЛЛЯДОНБАСВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

"Даруємо людям емоцію". Як творчі колективи Покровська на Донеччині влаштовують концерти між обстрілами з боку РФ

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Покровській громаді на Донеччині попри небезпеку обстрілів з боку армії РФ продовжують виступати творчі колективи. Проводити репетиції їм доводиться в умовах регулярних повітряних тривог. Наскільки змінилося творче життя громади — у репортажі.

Театр народної пісні "Златиця" — один з творчих колективів музичної школи у Покровську, що на Донеччині. З початком повномасштабного вторгнення замість сцени виступають в бомбосховищах. Співають для військових і місцевих жителів.

"Коли ми виступаємо — ми навіть не думаємо, про те, що ми в бомбосховищі, що йде війна. Ти буквально на три секунди про це забуваєш. Ти просто починаєш дарувати людям емоцію, якої зараз дуже не вистачає", — поділилась учасниця театру пісні "Златиця" Тетяна Нікітіна.

виступи творчі колективи репетиції Покровськ Донецька область
Учасниця театру пісні "Златиця" Тетяна Нікітіна, Покровськ, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас
"Це в першу чергу — відволікти інших, наших військових, людей, яким зараз дуже нелегко. У Покровську ця справа дуже потрібна", — зауважила Софія, яка займається в колективі майже рік.
виступи творчі колективи репетиції Покровськ Донецька область
Театр пісні "Златиця", Покровськ, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Театр пісні "Златиця" на базі Покровської музичної школи імені Леонтовича тринадцять років тому створила Ольга Овсієнко. Жінка розповідає, виступають на волонтерських засадах.

"Діти закінчують школу, завершують навчання, вони залишають колектив. І далі — поповнюється новими учасниками. До вторгнення було 23 дитини, частина виїхала — залишилося п'ятнадцять, ті які зараз у місті", — зазначила художня керівниця театру пісні "Златиця" Ольга Овсієнко.

виступи творчі колективи репетиції Покровськ Донецька область
Художня керівниця театру пісні "Златиця" Ольга Овсієнко, Покровськ, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Ансамбль "Селяночка" — ще один колектив Покровської громади. Йому 35 років, наразі його відвідує сім учасниць.

виступи творчі колективи репетиції Покровськ Донецька область
Ансамбль "Селяночка", Покровськ, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Нині колектив виступає у селах громади. Любов розповідає, займається у ньому п'ять років.

"Всі розбіглись, стало тяжко жити. І от Микола Герасимович скликав нас усіх, хто не виїхав — і ми стали співати. З піснею легше жити, ми гуртом, ми допомагаємо один одному. Коли я пішла на пенсію — робити нічого. І я знайшла колектив, бо співати любила, хоч не вміла", — розповіла учасниця ансамблю Любов Желябіна.

виступи творчі колективи репетиції Покровськ Донецька область
Учасниця ансамблю "Селяночка" Любов Желябіна, Покровськ, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Також у Покровську діє гурт "Art Music Band", в якому бере участь молодь міста.

"Хто співає, хто грає на гітарі або якісь ще інші таланти мають люди. Дуже великий попит на культуру в нашому місті, бо зараз, на жаль, не так часто ми можемо проводити заходи. Хто залишився у нашому маленькому місті — ми об'єднались і разом працюємо на нашу культуру", — розповіла провідна методистка відділу культури міськради Покровська Ірина Свистун.

виступи творчі колективи репетиції Покровськ Донецька область
Провідна методистка відділу культури міськради Покровська Ірина Свистун. Кадр з відео Суспільне Донбас

За даними гуманітарного штабу Покровської міської військової адміністрації, нині у громаді проживає близько 57 тисяч жителів.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Житомир, проєкти, Суспільне
Документальний проєкт "Чеське коріння" та музичне реаліті "Голоси Полісся" — Суспільне Житомир запускає два нові проєкти
Дудка-викрутка на Рівненщині
Дудка-викрутка, традиційна для Рівненського Полісся, може потрапити під захист ЮНЕСКО
Ідентифікована викрадена РФ з Херсонського художнього музею картина
Ідентифікували 100 картин, які військові РФ викрали з Херсонського художнього музею
Загиблий боєць з Луцька Микола Мялковський
Вулицю Крилова у Луцьку перейменували на честь загиблого на війні бійця Миколи Мялковського
На початок