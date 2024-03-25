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Франція запровадила максимальний рівень терористичної небезпеки
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Франція запровадила максимальний рівень терористичної небезпеки

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Захід сонця у Парижі
Ейфелева вежа в Парижі. Фото: Юрій Свиридюк / Суспільне

Влада Франції підвищила рівень терористичної небезпеки до найвищого. Це сталося після теракту у підмосковному концертному майданчику "Крокус Сіті Хол", відповідальність за який взяло на себе угруповання "Ісламська держава".

Про це у соцмережі X повідомив французький прем'єр-міністр Габріель Атталь.

"Після теракту в Москві президент Республіки (Еммануель Макрон — Ред.) зібрав сьогодні ввечері в Єлисейському палаці Раду з оборони та національної безпеки. З огляду на те, що "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад, і загрози, які стоять над нашою країною, ми вирішили підвищити пильність до найвищого рівня: надзвичайна ситуація з ризиком терактів", — написав Атталь.

Відомо, що у Франції є п'ять рівнів терористичної загрози: від білого (немає небезпеки) до пурпурового (ризик великих терактів, одночасних або в різний час). Востаннє Франція підвищувала рівень загрози до максимального у жовтні минулого року після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль.

Що відомо про стрілянину в "Крокус Сіті Холі" у Красногорську

У Росії у Красногорську Московської області у концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" 22 березня 2024 року сталася стрілянина. У будівлі пожежа, завалився дах.

Російські медіа пишуть, що у партер "Крокус Сіті Холу" увірвалося щонайменше троє людей в камуфляжі та відкрили стрілянину з автоматичної зброї. Нападники кинули гранату або запальну шашку, унаслідок чого почалася пожежа. Почалася евакуація людей. Свідки розповіли, що частину людей евакуювали прямо з даху "Крокус Сіті Холу".

У момент стрілянини в залі могли перебувати 6200 глядачів, повідомляє The Bell. Саме стільки людей вміщує концертний зал. За даними сайту RedKassa, усі квитки на концерт було продано.

Як повідомили у Слідчому комітеті РФ 23 березня, кількість загиблих внаслідок стрілянини у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Красногорську Московської області становить 133 людини.

У ГУР Міноборони України заявили, що стрілянина у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Красногорську Московської області є свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою президента РФ Путіна.

Міністерство закордонних справ України відкинуло звинувачення від російських чиновників, щодо причетності до стрілянини в концертному залі "Крокус сіті хол" в підмосковному Красногорську.

Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики ІДІЛ. Водночас спецслужби РФ виключили версію про причетність України чи ІДІЛ до теракту.

Російський Telegram-канал Baza повідомив, що підозрюваними у нападі на "Крокус Сіті Холл" є четверо громадян Таджикистану. Міністерство закордонних справ Таджикистану назвало фейковою інформацію про те, що у стрілянині в підмосковному "Крокус Сіті Холі" підозрюють громадян країни.

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