НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Підозрювані у стрілянині у підмосковному "Крокус Сіті Холі" намагались перетнути російсько-білоруський кордон — посол
РОСІЯБІЛОРУСЬТЕРАКТКордонСвітПодії

Підозрювані у стрілянині у підмосковному "Крокус Сіті Холі" намагались перетнути російсько-білоруський кордон — посол

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Російсько-білоруський кордон
Білоруський прикордонних. Фото: AP

Спецслужби Білорусі та Росії нібито не допустили перетину підозрюваними у стрілянині у концертному залі "Крокус Сіті Хол" Московської області російсько-білоруського кордону.

Про це заявив посол Білорусі у Москві Дмитро Крутий, передає білоруське інформаційне агентство "БелТА".

"Активна взаємодія триває з вчорашнього дня по лінії спеціальних служб. Керівник Комітету державної безпеки безпосередньо перебуває на звʼязку зі своїм колегою. І фактично, головним завданням минулої ночі було не дати терористам піти через наш спільний кордон. Це завдання виконано. Були введені максимальні заходи безпеки", — заявив посол.

Водночас раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що всіх чотирьох безпосередніх виконавців стрілянини в підмосковному "Крокус Сіті Хол" затримали, коли вони нібито намагалися перетнути кордон і сховатися в Україні.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив, що версія Путіна "не витримує жодної критики".

Що відомо про стрілянину в "Крокус Сіті Хол" у Красногорську

У Росії у Красногорську Московської області у концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" 22 березня 2024 року сталася стрілянина. У будівлі пожежа, завалився дах.

Російські медіа пишуть, що у партер "Крокус Сіті Холу" увірвалося щонайменше троє людей в камуфляжі та відкрили стрілянину з автоматичної зброї. Нападники кинули гранату або запальну шашку, унаслідок чого почалася пожежа. Почалася евакуація людей. Свідки розповіли, що частину людей евакуювали прямо з даху "Крокус Сіті Холу".

У момент стрілянини в залі могли перебувати 6200 глядачів, повідомляє The Bell. Саме стільки людей вміщує концертний зал. За даними сайту RedKassa, усі квитки на концерт було продано.

У ГУР Міноборони України заявили, що стрілянина у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Красногорську Московської області є свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою президента РФ Путіна.

Міністерство закордонних справ України відкинуло звинувачення від російських чиновників, щодо причетності до стрілянини в концертному залі "Крокус сіті хол" в підмосковному Красногорську.

Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики ІДІЛ. Водночас спецслужби РФ виключили версію про причетність України чи ІДІЛ до теракту.

Російський Telegram-канал Baza повідомив, що підозрюваними у нападі на "Крокус Сіті Холл" є четверо громадян Таджикистану. Міністерство закордонних справ Таджикистану назвало фейковою інформацію про те, що у стрілянині в підмосковному "Крокус Сіті Холі" підозрюють громадян країни.

Топ дня
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Севастополь
В ЗСУ підтвердили ураження кораблів та обʼєктів інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі
Повітряні Сили: 24 березня під час обстрілу ППО знищила 18 ракет і 25 "шахедів"
Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 25 "шахедів"
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Генштаб ЗСУ втрати ворога, 24 березня, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ за добу втратила 990 військових — Генштаб

Вибір редакції
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Дізнайтесь більше
Генштаб ЗСУ
За минулу добу ЗСУ 52 рази вступали у бойові зіткнення з російськими окупантами — Генштаб
Росія
Влада РФ пропонує "ветеранам СВО" посади держслужбовців на ТОТ України — Центр нацспротиву
Італія
Глава МЗС Італії закликав Росію не використовувати теракт у Підмосков'ї для ескалації війни проти України
Кулеба
Кулеба про намагання Путіна пов'язати стрілянину у Підмосков'ї з Україною: "Він патологічний брехун"
На початок