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Стрілянина в Росії, евакуація із залу та попередження про теракт. СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ
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Стрілянина в Росії, евакуація із залу та попередження про теракт. СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ

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У Росії у концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" сталася стрілянина. В ФСБ повідомили, що 62 людини загинули і понад 100 отримали поранення. Група озброєних людей у камуфляжній формі увірвалася до концертної зали "Crocus City Hall" перед початком виступу. Вони відкрили вогонь по людях, в будівлі почалася масштабна пожежа.

У 42-річної принцеси Кейт Міддлтон діагностували онкологічне захворювання. Основні новини дня — у дайджесті "Несеться".

Що відомо про стрілянину в "Крокус Сіті Хол" у Красногорську

У Росії у Красногорську Московської області у концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" 22 березня 2024 року сталася стрілянина. У будівлі пожежа, завалився дах. У ФСБ повідомили про смерть 40 людей і понад 100 травмованих.

Російські медіа пишуть, що у партер "Крокус Сіті Холу" увірвалося щонайменше троє людей в камуфляжі та відкрили стрілянину з автоматичної зброї. Нападники кинули гранату або запальну шашку, унаслідок чого почалася пожежа. Почалася евакуація людей. Свідки розповіли, що частину людей евакуювали прямо з даху "Крокус Сіті Холу".

У момент стрілянини в залі могли перебувати 6200 глядачів, повідомляє The Bell. Саме стільки людей вміщує концертний зал. За даними сайту RedKassa, усі квитки на концерт було продано.

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