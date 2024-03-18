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Міжнародна коаліція з повернення українських дітей вже складається з 33 країн — Єрмак
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Міжнародна коаліція з повернення українських дітей вже складається з 33 країн — Єрмак

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Фото: Офіс президента України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак поінформував, що міжнародна коаліція з повернення українських дітей, яку спільно очолюють Україна та Канада, вже обʼєднала 33 держави.

Про це посадовець написав у Telegram.

Єрмак висловив впевненість, що маючи таку підтримку партнерів, міжнародна коаліція якісно примножить зусилля ініціативи президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA та забезпечить реалізацію четвертого пункту "формули миру" — "звільнення полонених і депортованих осіб".

На початку лютого керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі запустили роботу Міжнародної коаліції з повернення українських дітей. На зустрічі підготували Рамковий документ. Усього в коаліції на той момент уже було 28 країн.

Станом на кінець січня 2024 року Україні вдалося повернути 518 дітей, серед яких 388 — ті, кого Росія депортувала на свою територію. Про це повідомляв омбудсмен Дмитро Лубінець.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених з ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію частини території України.

5 квітня 2023 року 49 країн світу у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

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