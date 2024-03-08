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США приєдналися до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей
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США приєдналися до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей

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США приєдналися до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей
Будівля Держдепу США. Ілюстративне фото: Getty Images

Сполучені Штати приєдналися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Про це повідомляється на сайті Держдепу США.

“Сполучені Штати оголошують, що приєдналися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей як держава-член, щоб підтримати безпечне повернення всіх українських дітей, які були незаконно депортовані або насильно переміщені Росією, і забезпечити притягнення винних до відповідальності”, — йдеться у повідомленні.

Сполучені Штати також підтвердили свою підтримку тексту "Спільної декларації про створення Міжнародної коаліції за повернення українських дітей", раніше оприлюдненої Канадою та Україною.

“Ми, представники держав та міжнародних організацій, у тому числі ті, що зібралися у Києві 8 грудня 2023 року, висловлюємо глибоке занепокоєння долею дітей, які були незаконно депортовані Російською Федерацією з України або примусово переміщені в межах тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України”, — йдеться у тексті документа.

Там зазначається, що про негайне звільнення та повернення всіх незаконно затриманих, примусово переміщених та незаконно депортованих цивільних осіб, включно з дітьми, неодноразово наголошувалося в документах Організації Об'єднаних Націй.

Учасники коаліції заявили про спільну прихильність наступним принципам:

  • Висока важливість і пріоритетність забезпечення найкращих інтересів дитини, захисту прав і свобод дітей відповідно до норм міжнародного права в умовах збройної агресії Російської Федерації;
  • Міжнародне гуманітарне право та право прав людини мають бути дотримані в контексті агресивної війни Російської Федерації проти України, в тому числі шляхом вирішення проблеми незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей Російською Федерацією;
  • Важливість дотримання міжнародного права, включаючи Статут Організації Об'єднаних Націй, Женевські конвенції та додаткові протоколи до них, Конвенцію Організації Об'єднаних Націй про права дитини та факультативні протоколи до неї, серед іншого, у відповідних випадках.

Члени Міжнародної коаліції беруть участь у підтримці справедливого вирішення ситуації з незаконно депортованими та примусово переміщеними українськими дітьми, в тому числі в наступних напрямках:

  • Висловлення підтримки принципам пункту 4 Мирної формули президента України Володимира Зеленського та Плану дій "Повернути дітей UA", а також продовження плідних консультацій радників з питань національної безпеки та зовнішньої політики, які відбулися у Копенгагені, Джидді та на Мальті у 2023 році та у Давосі у січні 2024 року;
  • Докладати всіх можливих зусиль для повернення українських дітей, які були незаконно депортовані або примусово переміщені Російською Федерацією, відповідно до найкращих міжнародних практик, та підтримувати процес їхньої реінтеграції та возз'єднання з сім'ями або влаштування в сімейні форми виховання, відповідно до найкращих інтересів дитини;
  • Сприяння наданню всієї необхідної гуманітарної, медичної та психологічної допомоги дітям та їхнім сім'ям, які постраждали від незаконної депортації та примусового переміщення Російською Федерацією, з метою їхньої реінтеграції та відновлення їхнього добробуту, здоров'я та благополуччя;
  • Підтримка зусиль з притягнення до відповідальності осіб, винних в організації незаконної депортації та насильницького переміщення українських дітей, відповідно до норм міжнародного права.

На початку лютого керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі запустили роботу Міжнародної коаліції з повернення українських дітей. На зустрічі підготували Рамковий документ. Усього в коаліції на той момент уже було 28 країн.

Станом на кінець січня 2024 року Україні вдалося повернути 518 дітей, серед яких 388 — ті, кого Росія депортувала на свою територію. Про це повідомляв омбудсман Дмитро Лубінець.

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