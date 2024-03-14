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Окупаційна влада планує відправити дітей з Луганщини до табору "Юнармії" — Лисогор
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Окупаційна влада планує відправити дітей з Луганщини до табору "Юнармії" — Лисогор

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Окупаційна влада планує відправити дітей з Луганщини до табору &quot;Юнармії&quot; — Лисогор
Фото: Запорізька обласна прокуратура

Дітей та підлітків з Луганщини окупаційна влада у квітні планує відправити до табору у Краснодарському краї, де їх вчитимуть керувати дронами.

Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"У квітні підлітків віком від 14 до 17 років відправлять до табору у Краснодарському краї, де навчатимуть керувати дронами. У 17-річних одразу перевірять наявність обліку у військкоматі", — написав Лисогор.

За його інформацією, табір російські окупанти організували за програмою "Юнармія", до табору поїдуть близько сотні дітей з окупованої території.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених з ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію частини території України.

5 квітня 49 країн світу у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

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