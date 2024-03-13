В обласній лікарні Миколаєва відкрили відділення урології та загальної хірургії

У Миколаївському обласному клінічному госпіталі відкрили нове відділення урології та загальної хірургії. Фахівці стверджують, нове обладнання дозволить покращити якість та скоротити час реабілітації пацієнтів.

Про це 13 березня повідомили у Миколаївській обласній державній адміністрації.

За словами очільника відділення лікарні Юрія Садового, медичне приладдя дозволять забезпечити населення міста та області послугами відповідно до міжнародних стандартів лікування.

Серед приладів: нефроскопи, уретроскопи, лапароскопічна стійка, лазер тощо.

Нове обладнання у лікарнях Миколаєва. Фото: Миколаївська ОВА Нове обладнання у лікарнях Миколаєва. Фото: Миколаївська ОВА Нове обладнання у лікарнях Миколаєва. Фото: Миколаївська ОВА Нове обладнання у лікарнях Миколаєва. Фото: Миколаївська ОВА Нове обладнання у лікарнях Миколаєва. Фото: Миколаївська ОВА

Заступник начальника ОВА Юрій Гранатуров наголосив на тому, що лікування в медичних закладах має бути високоякісним, тому їхнє забезпечення кращим обладнанням є пріоритетним для регіону.

"Крок за кроком ми облаштовуємо наші медичні заклади відповідно до європейських стандартів, із сучасними підходами до діагностики та лікування пацієнтів", — додав він.

У відомстві зазначили, забезпечити відділення вдалося за допомогою обласного бюджету та спонсорів.

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