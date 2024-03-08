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Україні вдалося повернути ще 10 дітей з ТОТ — Save Ukraine
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Україні вдалося повернути ще 10 дітей з ТОТ — Save Ukraine

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Діти
Рідні зустрічають дітей, яких повернули з ТОТ, січень 2024 року. Скриншот з відео

Команда Save Ukraine врятувала та повернула на підконтрольну Україні територію ще десятьох дітей, які після повномасштабного вторгнення Росії опинися в окупації.

Про це у Telegram, 8 березня, повідомив засновник і керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.

"Діти після тривалої розлуки нарешті змогли обійняти своїх найрідніших, і зараз усі сімʼї в безпеці", — йдеться у дописі Кулеби.

У своєму пості він також розповів про кількох дітей та їхні особисті історії.

"Щоразу, коли до нас звертаються за допомогою, ми розуміємо усі ризики та всю небезпеку для дітей. Там, під владою окупанта, наші діти позбавлені будь-яких прав і звичайного щасливого дитинства. Тому часу на зволікання немає. Ми одразу починаємо діяти. На сьогодні це вже 261 дитина, врятована з Росії та окупації нашою організацією", — додав Кулеба.

Станом на кінець січня 2024 року Україні вдалося повернути 518 дітей, серед яких 388 — ті, кого Росія депортувала на свою територію. Про це повідомляв омбудсмен Дмитро Лубінець.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених з ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію частини території України.

5 квітня 2023 року 49 країн світу у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

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