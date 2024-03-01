Погода у березні на Кіровоградщині: прогноз синоптиків

Синоптики Кіровоградського обласного центру з гідрометеорології на основі аналізу погоди в області за попередні роки спрогнозували погоду на березень 2024 року.

Середня місячна температура передбачається 4° тепла, що на 1,5° градуси вище кліматичної норми. Місячна кількість опадів очікується 36 міліметрів, що в межах норми.

У попередні роки в березні середня місячна температура по області складала 2-3° градуси тепла. Абсолютний максимум зафіксували на позначці 22-25° тепла, мінімум температури – 22-27° морозу. Середня місячна кількість опадів в області була 33-39 міліметрів.

Період синоптичних спостережень у Кіровоградській області почався з 1945 року.