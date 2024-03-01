Хмарно, без опадів. Погода на Кіровоградщині у вихідні

У вихідні 2 та 3 березня у Кіровоградській області очікують хмарну погоду з проясненнями, без опадів. Денна температура повітря сягатиме 12 градусів тепла.

Субота, 2 березня: хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 3-8 метрів за секунду.

Нічна температура повітря коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла, вдень повітря прогріється до 7-12° градусів тепла.

Неділя, 3 березня: мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 3-10 метрів за секунду.

Нічна температура від 1° морозу до 1° тепла. Денна температура повітря коливатиметься в межах 7-10° тепла.