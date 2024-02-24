Євросоюз до кінця березня надасть Україні майже 170 тисяч боєприпасів — Кулеба

До кінця березня цього року Євросоюз планує передати Україні майже 170 тисяч боєприпасів і працює над подальшим збільшенням обсягів поставок.

Про це у соцмережі X (раніше — Twitter) за підсумками розмови із главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Під час спілкування із Боррелем, Кулеба наголосив, що абсолютним пріоритетом для України наразі є артилерійські боєприпаси.

Очільник українського МЗС додав, що глава європейської дипломатії підтвердив повну солідарність Європейського Союзу з нашою державою.

"Я подякував йому за його особисте керівництво та підтримку протягом останніх двох років. ЄС прийняв історичні рішення щодо надання Україні зброї, запровадження санкцій проти Росії, початку переговорів про вступ України до Євросоюзу та підтримки української "формули миру", — йдеться у дописі Кулеби.

Що відомо про постачання Україні боєприпасів

15 лютого 2023 року уряд США уклав оборонний контракт на суму понад 500 млн доларів на виробництво артилерійських боєприпасів для української армії.

Крім цього, держконцерн "Укроборонпром" презентував перший продукт спільного виробництва з однією з країн НАТО — 120-мм мінометні міни. Вони вже поступили на фронт для потреб Збройних сил України.

1 березня канцлер ФРН Олаф Шольц повідомив, що Німеччина збільшить виробництво боєприпасів для підтримки України.

8 березня тодішній міністр оборони України Олексій Резніков на зустрічі своїх колег з ЄС у Стокгольмі заявив, що Україні потрібні системи ППО, мільйон боєприпасів, а також бронетехніка і танки. 20 березня міністри оборони та закордонних справ Євросоюзу погодили план закупівлі боєприпасів, що передбачає постачання Україні мільйона снарядів.

Через три дні лідери ЄС схвалили спільну закупівлю боєприпасів для України, а також домовилися про постачання ракет, якщо буде потрібно.

Восени 2023-го голова МЗС України Дмитро Кулеба припустив, що Євросоюз, ймовірно, не зможе виконати план постачання Україні мільйона снарядів через "жалюгідний стан оборонної промисловості".

У січні 2024 року єврокомісар із питань внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон заявив, що ЄС все ще може досягти поставленої мети та виробити 1 мільйон артилерійських боєприпасів до весни 2024 року, які потім будуть відправлені в Україну.

Politico писало, що Чехія спонукає Європейський союз до фінансування 450 тисяч боєприпасів для України за межами блоку.

1 лютого очільниця ЄК Урсула фон дер Ляєн поінформувала, що до березня Євросоюз доставить в Україну 520 тисяч снарядів.