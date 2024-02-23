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Іспанія готує новий пакет військової допомоги для України — Кулеба
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Іспанія готує новий пакет військової допомоги для України — Кулеба

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Боєприпаси
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: AP

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував новий пакет військової допомоги від Іспанії. За його словами, він, зокрема, включатиме боєприпаси.

Про це Дмитро Кулеба повідомив у соцмережі X (раніше — Twitter) після розмови з очільником МЗС Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом, 23 лютого.

Також під час зустрічі Кулеба обговорив з Альбаресом українську "формулу миру" та Глобальний саміт миру, який має відбутися у Швейцарії.

Що відомо про постачання Україні боєприпасів

15 лютого 2023 року уряд США уклав оборонний контракт на суму понад 500 млн доларів на виробництво артилерійських боєприпасів для ЗСУ.

Крім цього, держконцерн "Укроборонпром" презентував перший продукт спільного виробництва з однією з країн НАТО — 120-мм мінометні міни. Вони вже поступили на фронт для потреб Збройних сил України.

1 березня канцлер ФРН Олаф Шольц повідомив, що Німеччина збільшить виробництво боєприпасів для підтримки України.

8 березня міністр оборони України Олексій Резніков на зустрічі своїх колег з ЄС у Стокгольмі заявив, що Україні потрібні системи ППО, мільйон боєприпасів, а також бронетехніка і танки.

20 березня міністри оборони та закордонних справ Євросоюзу погодили план закупівлі боєприпасів, що передбачає постачання Україні мільйона снарядів.

Через три дні лідери ЄС схвалили спільну закупівлю боєприпасів для України, а також домовилися про постачання ракет, якщо буде потрібно.

Восени 2023 року голова МЗС України Дмитро Кулеба припустив, що Євросоюз, ймовірно, не зможе виконати план постачання Україні мільйона снарядів через "жалюгідний стан оборонної промисловості".

У січні 2024 року єврокомісар із питань внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон заявив, що ЄС все ще може досягти поставленої мети та виробити 1 мільйон артилерійських боєприпасів до весни 2024 року, які потім будуть відправлені в Україну.

1 лютого президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що до березня ЄС доставить в Україну лише 520 тисяч артилерійських снарядів, але до кінця року, за словами Борреля, — понад мільйон.

Що передбачає українська "формула миру"

11 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) "формулу миру" для подолання російської загрози. Вона зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

"Формула миру" включає 10 пунктів:

  1. Радіаційна та ядерна безпека.
  2. Продовольча безпека.
  3. Енергетична безпека.
  4. Звільнення всіх полонених і депортованих.
  5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
  6. Виведення російських військ і припинення бойових дій.
  7. Повернення справедливості.
  8. Протидія екоциду.
  9. Недопущення ескалації.
  10. Фіксація закінчення війни.

Наприкінці грудня 2022 року глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не вестиме переговори на основі "формули миру" Зеленського.

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