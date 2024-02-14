На Кіровоградщині перша людина отримала посвідчення водія в "Автошколі для людей з інвалідністю" за державною програмою. До цього в області не було спеціально обладнаних машин, тому треба було їхати в інший регіон.

Проєкт започаткували торік у липні у рамках загальнодержавної ініціативи Олени Зеленської "Без бар’єрів". Його реалізують на базі закладів вищої освіти МВС у семи містах України, серед яких Кропивницький, розповів представник сервісного центру МВС України Сергій Воскобойник.

Перша в області серед людей з інвалідністю отримала посвідчення водія за державною програмою 20-річна жителька міста Гайворон Віолетта Блажко. Про проєкт дізналася з соціальних мереж. Навчання проходила дистанційно.

Розповіла, інвалідність має з 16 років. Потрапила під потяг і втратила ногу. Свою мрію – отримати посвідчення водія, здійснила завдяки "Автошколі для людей з інвалідністю".

Практичний іспит є обов’язковим для проходження у навчальних акредитованих закладах. На території Кіровоградської області – це Донецький державний університет внутрішніх справ. Документи, які треба надати — паспорт, ідентифікаційний код та медична довідка щодо придатності до керування машиною.

Перед практичним іспитом складають теоретичний. За 20 хвилин треба відповісти на 20 питань. Допустимі дві помилки.

Для практичного іспиту мають спеціально обладнаний автомобіль.

"Є ножні зчеплення та всі педалі, так і ручне керування. Під рульовим колесом є дві "пелюстки", вони виконують дві функції: на себе – це газ, від себе – гальма. Тобто може людина з інвалідністю чи правою, чи лівою рукою користуватися. Також є допоміжне сидіння, щоб людина на інвалідному візкку мала змогу під’їхати і сісти в автомобіль", —розповів інструктор з правил дорожнього руху Олександр Канаєв.

За інформацією представника сервісного центру МВС України Сергія Воскобойника, тривалість навчання в "Автошколі для людей з інвалідністю" — 11 тижнів. Вартість навчання — шість тисяч гривень.