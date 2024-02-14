Їхня історія кохання розпочалась з приготування жульєна . Відтоді, 17 років, вони були нерозлучні. Розлучила їх війна. На другий день повномасштабного вторгнення чоловік записався у територіальну оборону і пішов захищати Україну. У День закоханих подружжя з Кропивницького – Ольга та Володимир – поділились з Суспільним своєю історією та розповіли, як війна вплинула на стосунки.

Кропивничанин Володимир – військовий 121-ї окремої бригади тероборони. З дружиною Ольгою разом 17 років. Познайомились і після першої зустрічі не розлучались.

"Вона була студенткою першого курсу. Я приїхав після роботи змучений, голодний, в костюмі. Пішли в кафе, замовили чай. А вона каже: "Я б щось приготувала і нагодувала тебе". Ми купили продукти, вона приготувала жульєн і так розпочалось наше сімейне життя".

Через півтора року після знайомства одружились. Нині мають двох синів, старшому – 14-ть, молодшому – 8 років.

Подружжя разом 17 років. Фото: Суспільне Кропивницький

Володимир захищає Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

"24 лютого я мав везти тата на операцію. Але наступного дня пішли записуватись у тероборону, простояли там в черзі сім годин. Так я пішов захищати державу".

Після повномасштабного вторгнення стосунки змінились, каже подружжя. Чоловік пів року був у відряджені на південному напрямку. Коли не разом – складно.

“Це дуже складно, передусім, з моральної точки зору. Адже за багато років ми звикли прокидатись разом. Коли була можливість, щовечора я намагався з дітьми робити домашнє завдання. Після цього шестимісячного відрядження я почав дуже бережно відноситись до дружини. У нас в домі завжди є свіжі квіти".

Володимир пішов захищати України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Фото: Суспільне Кропивницький

“Було таке, що Володя взагалі не виходив на зв'язок. Тоді ми дуже сильно хвилювались. За ці пів року, що його не було вдома, відбулася переоцінка цінностей. Ти розумієш, що якісь речі, які раніше були важливі, зовсім не потрібні. Раніше ми усі справи робили разом, постійно обіймалися, тому бути на відстані складно".

До повномасштабної війни Ольга з Володимиром часто подорожували удвох. Після закінчення війни планують поїхати на відпочинок на місяць.