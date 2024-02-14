Військові з Кропивницького Данило й Іван – брати-близнюки. Народилися з різницею у дві хвилини, разом пройшли строкову службу й мобілізувалися у перший день повномасштабного вторгнення РФ. Нині разом служать у Національній гвардії України. До Дня закоханих, який відзначають 14 лютого, розповіли Суспільному, як знайшли своє кохання.

Іван та Дар’я

Іван зі своєю дружиною Дар’єю разом 13-й рік, одружилися у 12-ту річницю знайомства.

"Зі школи почали, в університеті продовжили й зараз (на момент інтерв’ю – ред.) саме шість днів як одружилися. Бо повномасштабна війна, і ми не знаємо точно, що буде завтра. Тож вирішили – краще, щоб це було максимально офіційно".

Весільна світлина Івана та Дар'ї. Фото з родинного архіву подружжя

Познайомилися, коли йому було 15 років, а Дар’ї – 16, розповів Іван.

"Два тижні, як ми зустрічалися, ще були дітьми – я жартома зробив пропозицію: на кришечці від соку є кілечко, з ним освідчувався. А зараз повторив те ж саме з нормальною обручкою, в тому самому місці – все так само".

Іван та Дар'я під час прогулянки у кропивницькому парку. Фото: Суспільне Кропивницький

Зі слів Дар’ї, досі зберігає пластикове кільце, з яким чоловік освідчувався їй вперше.

"Воно у мене залишилося, я його протримала як згадку 12 років. Це дуже символічно, романтично й дуже мило".

Вони певні, що повномасштабне вторгнення зміцнило їхні стосунки, сказала Дар’я.

"Для мене кохання – це комбінація любові, пристрасті, дружби, розуміння один одного, компромісів. Це такий складний процес, над яким треба працювати".

Іван та Дар’єю одружилися у 12-ту річницю знайомства. Фото: Суспільне Кропивницький

Данило й Оксана

Данило й Оксана познайомилися завдяки друзям, відтоді нерозлучні. Заручилися на третю річницю знайомства – 14 жовтня 2023 року.

Зі слів Данила, освідчувався у ресторані.

"Пропозиція була більш-менш класична: я купив обручку, став на коліно після вечері у ресторані й зробив пропозицію".

Через переживання, забула дати відповідь, згадує Оксана.

"Коли Даня мені показав обручку, я розпереживалась, заплакала й забула, що треба дати відповідь. Думаю, було очевидно, що відповідь – так".

Данило й Оксана на прогулянці у кропивницькому парку. Фото: Суспільне Кропивницький

"Спочатку братів не розрізняли"

Зі слів дівчат, на початку знайомств не розрізняли братів.

"Спочатку по голосу, потім по родимці. А вже зараз вони мені здаються такими різними людьми. Не знаю, як їх можна плутати", – розповіла Дар’я.

"Єдине, що їх відрізняло – зачіски, довжина волосся. З часом різниця між ними ставвала помітнішою", – додала Оксана.

Данило та Іван. Фото: Суспільне Кропивницький

"Любов та радість своїм коханим треба дарувати щодня"

Данило та Іван певні, що любов та радість своїм коханим треба дарувати щодня, хоча через службу й виконання бойових завдань часу на це стало менше.

"Моя Даша – чуйна, любляча. Не знаю, немає слів, які передають моє ставлення до неї. Просто найкраща, краще не буває точно", – сказав Іван.

Данило вважає Оксану ідеальною парою для себе.

"Реально, просто найкраща. Я не уявляю свого життя без неї".

Іван, Дар'я, Оксана й Данило. Фото: Суспільне Кропивницький

День закоханих Іван та Дар’я й Данило та Оксана планують провести один з одним, якщо дозволить служба.