Головні новини Рівного та області 14 лютого

На Рівненщині волонтерка збирає допомогу бійцям ЗСУ через "святковий донат"

Волонтерка Ірина Соловей із Володимирця на Рівненщині організовує "святкові донати". Так вона називає короткострокові збори для допомоги окремим підрозділам ЗСУ, які вона оголошує до певних дат. До Дня закоханих жінка оголосила шостий "святковий донат", який триватиме до 15 лютого.

Ірина Соловей розповіла Суспільному, що кожен збір для допомоги військовим виникає спонтанно:

"Переважно це моменти, коли я бачу, що військовим потрібна допомога, а як це все швидко організувати — рідні не знають. Зазвичай, це одноденна акція, бо основний потік донатів йде в перші години після написання посту. Збір за такий короткий термін — це й демонстрація того, що можемо швидко зробити добру справу".

Збір до Дня Закоханих — шостий "святковий донат". Він триватиме до 15 лютого.

"Кожен матиме можливість отримати від мене подарунок за свою небайдужість та допомогу", — поділилася волонтерка.

За її словами, йдеться про футболки та чашки з власними макетами патріотичних картинок, які присвячені тим, хто донатить постійно.

"Зазвичай, це одні і ті ж люди. Для мене — це теж свого роду супергерої!"

Власна колядка та іменний дрон

Як зазначила волонтерка, перший "святковий донат" вона організувала до Дня святого Миколая.

"Всі ми були дітьми й подарунки любили отримувати і в мене виникла ідея зробити подарунок для ЗСУ. Зібрала 9 038 грн, ці гроші відправили на авто для підрозділу ППО".

Вдруге Ірина оголосила збір на Різдво. Для цього написала власну колядку й зібрала за день 11 233 грн.

"В той момент земляк Сергій Скібчик оголосив збір на антидроновий радар та дрони. Він на фронті з перших днів і ніколи не звертався за допомогою. Тому сума пішла на цей збір. Так з'явився іменний дрон-бомбер Ірини Соловей, який полетів рятувати Запорізький напрямок".

Таким же "святковим донатом" до Нового року жінка зібрала 8 448 грн, які відправила на зенітний прожектор для 104 ОБТрО. До Всесвітнього дня "Дякую" вдалося зібрати 13 670 грн — гроші передали на придбання автомобіля. Зібрані у День Соборності 9 988 грн перерахували "Едельвейсам" для придбання квадрокоптерів Mavic.

Загальна сума зібраних "святкових донатів" — понад 50 тисяч гривень.

"Коли наша зібрана сума перераховується на той чи інший збір — це дуже хвилюючий момент, бо ніхто до останнього не знає, куди будуть спрямовані кошти. І ми отримуємо безліч слів вдячності від хлопців. Паралельно це ніби реклама самого збору, до якого долучаємося коштами зі "святкового донату" — й він дуже швидко "закривається".

Суми з малих донатів

Ірина Соловей зазначила, що донатять звичайні люди, які хочуть бути корисними та роблять все, що можуть, щоб наблизити перемогу:

"Зазвичай, зібрана сума складається з малих донатів. Це суми у 10, 20, 50, 100, 200 грн. І це найбільше приємно, тому що люди віддають все, що мають, а це означає, що нам є за що і за кого боротися".

Свічки, буржуйки і гвинтівка помсти

Ірина активно волонтерить із початку повномасштабного вторгнення, у неї тато та брат на фронті. Жінка разом з чоловіком виготовляють окопні свічки та організовують майстер-класи для тих, хто хоче долучитися до такої роботи, разом з іншими волонтерами плете маскувальні сітки, збирає матеріали на буржуйки — їх робить чоловік Ірини. На початку лютого вона зібрала кошти для придбання снайперської гвинтівки на фронт — в пам'ять про загиблого друга Олега Китуна. Збір назвали "На гвинтівку помсти".

"Це був мій проєкт помсти за друга. А рубрика "Святковий донат" стала частинкою моєї волонтерської діяльності. Кожного разу я її вдосконалюю і доводиться фантазувати над новими зборами, щоб це було і цікаво і продуктивно. Це наша країна, і ми будемо за неї боротися до кінця! А ЗСУ відчувають нашу підтримку, ось так ми надихаємо один одного!"