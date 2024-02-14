Головні новини Рівного та області 14 лютого

Новини та події Рівного та Рівненської області 14 лютого 2024 року: фото, відео, коментарі, які вдалось зібрати Суспільному.
У Сарнах на Рівненщині затримали чоловіка, який погрожував підірвати готель гранатою
На Рівненщині затримали чоловіка, який зателефонував до поліції та повідомив про намір підірвати гранатою готель у Сарнах. Ним виявився 33-річний уродженець Донеччини. Раніше чоловік був засуджений за повідомлення про замінування залізниці у Києві.
Про це 14 лютого повідомила пресофіцерка поліції в Рівненській області Юлія Дуднік.
За даними слідства, 13 лютого приблизно об 11:00 у поліцію зателефонував чоловік і повідомив про те, що планує підірвати гранатою готель у Сарнах.
"На місце події виїхали всі екстрені служби. Вибухотехніки перевірили будівлю і прилеглу до нього територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Інформація про замінування не знайшла свого підтвердження. Поліцейські виявили та затримали зловмисника в готелі. Відомо, що 33-річний чоловік проживав у одному із номерів, а у 2023 році був засуджений до двох років іспитового терміну за "замінування" залізниці у столиці", — зазначила Юлія Дуднік.
Поліцейські затримали в готелі чоловіка, уродженця Донеччини, який проживав у одному із номерів.
У нього виявили мобільний, із якого він телефонував. Під час огляду в номері готелю також вилучили наркотичні речовини та складний ніж.
"Чоловіка доставили до медзакладу для проведення освідування: огляд підтвердив, що чоловік перебуває у стані наркотичного сп’яніння. За фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху, який загрожує загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, слідчі розпочали досудове розслідування", — додала Юлія Дуднік.
Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.
63 роки разом: історія подружжя Карасів з Рівного
Рівняни Володимир і Юлія Карасі прожили у шлюбі 63 роки. Вони познайомилися на вечорі танців. Володимир був молодим офіцером, а Юлія — студенткою. У сім'ї Карасів — двоє синів і три онучки.
Демонтаж монумента чекіста Островського у Вілії на Рівненщині: що кажуть люди і влада
Жителі Вілії на Рівненщині на зборах села вирішили демонтувати монумент чекісту і радянському пропагандисту Миколі Островському, продати мідні елементи й передати гроші на потреби місцевих військовослужбовців.
Про це розповів староста села Суспільному, яке побувало у Вілії.
У Рівному оштрафували водія, який "підрізав" кортеж місії "На щиті"
У Рівному 14 лютого водій випередив кортеж "На щиті", який їхав Соборною в центрі міста. Його оштрафували. Відео того, як автоводій не надав перевагу в русі кортежу місії "На щиті" виклали у Facebook Патрульної поліції Рівненської області.
Інцидент стався на Соборній. Водій рушив від зупинки "Ринок" і випередив автомобіль поліцейських, який їхав першим в кортежі.
"Не побачив, не почув, не знав, пробачте" — так приблизно виправдовувався водій, який сьогодні перегнав і "підрізав" кортеж "На щиті". Це було близько 9:00, якраз перекривали рух. Хвилина мовчання всі стоять, і тут ще їде кортеж "На щиті", — розповіла речниця патрульної поліції в області Оксана Юрченко.
На 40-річного водія патрульні винесли постанову за ненадання переваги в русі оперативному транспорту з увімкненими звуковими та світловими сигналами. Адмінпорушення передбачає штраф — 680 гривень.
У Рівному попрощалися з військовим Олександром Моргуном
У Рівному на майдані Незалежності 14 лютого попрощалися з 44-річним солдатом Олександром Моргуном. Він загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині.
"Злякався і поїхав далі": на Рівненщині поліцейські розшукали водія, який збив велосипедиста
На Рівненщині водій легковика ввечері 13 лютого збив велосипедиста й зник з місяця пригоди. Очевидець надав першу допомогу для потерпілого та викликав поліцію. Кермульваника розшукали.
Про це повідомила пресофіцерка поліції в Рівненській області Катерина Загурська. За її словами, автопригода сталася у селі Біла Криниця. Очевидець ДТП надав потерпілому першу допомог та викликав поліцію. "Правоохоронці розпочали пошуки водія-втікача. Вони встановили, що до наїзду може бути причетний автомобіль Renault Laguna. Його власник повідомив, що того вечора легковик дав у користування 27-річному товаришу-односельцю. Останній же пояснив, що і чоловік, і велосипед лежали на проїзній частині. Через сильний туман він вчасно не побачив та не зреагував. Зрозумівши, що наїхав — злякався і поїхав далі". 39-річного чоловіка із переломом ноги та забоями госпіталізували до лікарні, додала Катерна Загурська. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає штраф від 51 до 85 тисяч гривень або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Розбійний напад на жінок на Рівненщині: у лікарні померла одна з потерпілих у цій справі
В лікарні померла жінка, яка отримала травми внаслідок розбійного нападу на Рівненщині. Слідство за фактом нападу на двох жительок Дубенського району та погроз поліцейському гранатою триває.
Про це 14 лютого повідомила пресофіцерка поліції в області Катерина Загурська.
Що це за справа
За версією слідства, у ніч проти 1 лютого в Дубенському районі чоловік пробрався до чужого будинку. Він напав на двох жінок, завдав їм вогнепальних та різаних ран.
"Близько четвертої ранку до помешкання 40-річної жительки села Бондарі постукали перелякані та закривавлені сусідки 79 та 58 років і повідомили, що невідомий чоловік у білому одязі розбив вікно та озброєний пробрався в будинок. Вимагаючи гроші, бив їх сокирою та стріляв. Не отримавши коштів, втік. Жінкам вдалося вибратися з помешкання та звернутися за допомогою", — зазначила Катерина Загурська.
Хірург Дубенської райлікарні Юрій Кайда 3 лютого повідомив, що пацієнток госпіталізували із вогнепальними ранами грудей:
"Грудної клітини, а в іншої — грудей та голови. Жінок транспортували в операційну, первинно обробили вогнепальні поранення, видалили кулі. На даному етапі їхньому життю нічого не загрожує".
12 лютого одна з травмованих, 79-річна жінка, померла в реанімації Дубенської лікарні.
Спецоперація "Сирена"
Поліцейські організували спецоперацію "Сирена", щоб затримати підозрюваного у розбійному нападі. Вони виявили чоловіка в білому маскувальному костюмі посеред засніженого поля біля сусіднього села.
"Нападник зрозумів, що викритий тож почав утікати. Коли поліцейські наблизились до нього, той повернувся та висмикнув чеку із гранати, погрожуючи усіх підірвати", — додала пресофіцерка.
Правоохоронці переконали чоловіка здатися.
"Оточений поліцейськими, він сам привів боєприпас у безпечний стан та поклав його на землю. У 42-річного жителя села Молодаво вилучили пристрій для відстрілу гумових куль типу револьвер, патрони, гільзи, бойову гранату РГД-5 із запалом, сокиру та інші речові докази. За місцем проживання чоловік під час обшуку виявили 200 грамів вибухової речовини, биту з металевим наконечником, корпус міни, три пістолети, понад 1 500 патронів різного калібру, ракетницю", — зазначила Катерина Загурська.
Що загрожує підозрюваному
Чоловіка затримали й оголосили про підозру. В поліції розслідують факт розбійного нападу, поєднаного із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, скоєного в умовах воєнного стану.
2 лютого суд обрав підозрюваному запобіжний захід — 60 діб тримання під вартою.
Також поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного зберігання зброї і боєприпасів та за фактом погрози правоохоронцю. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від восьми до 15 років із конфіскацією майна.
За даними пресофіцерки поліції в Рівненській області, підозрюваний раніше відбував покарання за незаконне поводження зі зброєю та майнові злочини
На Рівненщині волонтерка збирає допомогу бійцям ЗСУ через "святковий донат"
Волонтерка Ірина Соловей із Володимирця на Рівненщині організовує "святкові донати". Так вона називає короткострокові збори для допомоги окремим підрозділам ЗСУ, які вона оголошує до певних дат. До Дня закоханих жінка оголосила шостий "святковий донат", який триватиме до 15 лютого.
Ірина Соловей розповіла Суспільному, що кожен збір для допомоги військовим виникає спонтанно:
"Переважно це моменти, коли я бачу, що військовим потрібна допомога, а як це все швидко організувати — рідні не знають. Зазвичай, це одноденна акція, бо основний потік донатів йде в перші години після написання посту. Збір за такий короткий термін — це й демонстрація того, що можемо швидко зробити добру справу".
Збір до Дня Закоханих — шостий "святковий донат". Він триватиме до 15 лютого.
"Кожен матиме можливість отримати від мене подарунок за свою небайдужість та допомогу", — поділилася волонтерка.
За її словами, йдеться про футболки та чашки з власними макетами патріотичних картинок, які присвячені тим, хто донатить постійно.
"Зазвичай, це одні і ті ж люди. Для мене — це теж свого роду супергерої!"
Власна колядка та іменний дрон
Як зазначила волонтерка, перший "святковий донат" вона організувала до Дня святого Миколая.
"Всі ми були дітьми й подарунки любили отримувати і в мене виникла ідея зробити подарунок для ЗСУ. Зібрала 9 038 грн, ці гроші відправили на авто для підрозділу ППО".
Вдруге Ірина оголосила збір на Різдво. Для цього написала власну колядку й зібрала за день 11 233 грн.
"В той момент земляк Сергій Скібчик оголосив збір на антидроновий радар та дрони. Він на фронті з перших днів і ніколи не звертався за допомогою. Тому сума пішла на цей збір. Так з'явився іменний дрон-бомбер Ірини Соловей, який полетів рятувати Запорізький напрямок".
Таким же "святковим донатом" до Нового року жінка зібрала 8 448 грн, які відправила на зенітний прожектор для 104 ОБТрО. До Всесвітнього дня "Дякую" вдалося зібрати 13 670 грн — гроші передали на придбання автомобіля. Зібрані у День Соборності 9 988 грн перерахували "Едельвейсам" для придбання квадрокоптерів Mavic.
Загальна сума зібраних "святкових донатів" — понад 50 тисяч гривень.
"Коли наша зібрана сума перераховується на той чи інший збір — це дуже хвилюючий момент, бо ніхто до останнього не знає, куди будуть спрямовані кошти. І ми отримуємо безліч слів вдячності від хлопців. Паралельно це ніби реклама самого збору, до якого долучаємося коштами зі "святкового донату" — й він дуже швидко "закривається".
Суми з малих донатів
Ірина Соловей зазначила, що донатять звичайні люди, які хочуть бути корисними та роблять все, що можуть, щоб наблизити перемогу:
"Зазвичай, зібрана сума складається з малих донатів. Це суми у 10, 20, 50, 100, 200 грн. І це найбільше приємно, тому що люди віддають все, що мають, а це означає, що нам є за що і за кого боротися".
Свічки, буржуйки і гвинтівка помсти
Ірина активно волонтерить із початку повномасштабного вторгнення, у неї тато та брат на фронті. Жінка разом з чоловіком виготовляють окопні свічки та організовують майстер-класи для тих, хто хоче долучитися до такої роботи, разом з іншими волонтерами плете маскувальні сітки, збирає матеріали на буржуйки — їх робить чоловік Ірини. На початку лютого вона зібрала кошти для придбання снайперської гвинтівки на фронт — в пам'ять про загиблого друга Олега Китуна. Збір назвали "На гвинтівку помсти".
"Це був мій проєкт помсти за друга. А рубрика "Святковий донат" стала частинкою моєї волонтерської діяльності. Кожного разу я її вдосконалюю і доводиться фантазувати над новими зборами, щоб це було і цікаво і продуктивно. Це наша країна, і ми будемо за неї боротися до кінця! А ЗСУ відчувають нашу підтримку, ось так ми надихаємо один одного!"
Прогноз погоди на 15 лютого
На Рівненщині 15 лютого синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці — слабкий туман, на окремих ділянках доріг — ожеледиця. Вітер — північно-західний, 7-12 м/с. Про це інформує обласний центр з гідрометеорології.
Температура по області: вночі — від 1-4º тепла, вдень — 2-7º тепла. Погода у Рівному: вночі 0-2º морозу, вдень — 4-6º тепла.
"Рідкісні і не для поштових потреб": в Дубенському замку на Рівненщині експонують марки Підпільної пошти України
Марки із серії "Підпільна пошта України" експонують у Дубенському замку на Рівненщині. Це унікальні філателістичні знаки, які з 1949 року використовували для популяризації української історії та культури.
Детальніше про Підпільну пошту України Суспільному розповіла головна зберігачка фондів Державного історико-культурного заповідника Дубна Еліна Посільська.
Чотири альбоми з майже 2,5 тисячами марок декілька років тому музейникам передав дубенчанин Михайло Мельниченко. Тема одного з цих альбомів — Підпільна пошта України" (ППУ).
З 8 лютого в Дубенському історико-культурному заповіднику виставили частину цієї колекції – 20 маркових блоків ППУ. Разом із монетами ЗСУ їх розмістили в експозиції "Карбована історія", що діє в палаці князів Любомирських.
"Марки Підпільної пошти України – рідкісні. Їх не використовували для поштових потреб. Вони відігравали ідеологічну та пропагандистську роль: популяризували на світовому рівні українську історію, культуру, політичних діячів, видатних осіб та події, які відбувалися в Україні. Кожна з цих марок – витвір мистецтва і маленька сторінка української історії", – розповіла Еліна Посільська.
В експозиції згодом планують виставити усю колекцію марок. Серед них – знаки на тему мистецтва, спорту, присвячені видатним діячам та визначним подіям. Також є марки про рослинний і тваринний світ.
"Вартість марок різна. Вони зараз в процесі вивчення, дослідження, паспортизації. Але для нас, музейних працівників, вони безцінні. Далеко не всі музеї можуть похвалитися такими марками, адже зазвичай вони в обігу серед колекціонерів", – додала Еліна Посільська.
Довідкова інформація
За даними сайту Марки України, Підпільна пошта України – це спілка, заснована у 1949 році у Мюнхені, яка діяла за межами України під керівництвом Організації Українських Націоналістів. ППУ випускала та розповсюджувала поштові марки української тематики, які спочатку друкували в Німеччині, а потім і в інших країнах.
"Марки ППУ не були поштовими, а мали соціальне та культурне значення. Емігранти наклеювали їх на поштову кореспонденцію поряд із офіційними державними марками поштових служб країн, де вони проживали. Випуски ППУ нагадували про рідний дім та інформували світ, про існування такої нації, як українці", — йдеться у повідомленні.
Гроші, отримані з продажу марок , спрямовували на підтримку діяльності ОУН у боротьбі за українську державність.
"Часто вони викликали резонанс у світовому товаристві філателістів. Численні поодинокі випуски ППУ належать до найкращих видань української недержавної філателії та високо цінуються серед колекціонерів", — зазначили на сайті Марки України.
За час свого існування Підпільна пошта України видала майже 3 700 основних типів своїх марок.
ППУ припинила існувати у 1983 році, коли помер її координатор Любомир Рихтицький.
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