Жителі Вілії на Рівненщині на зборах села вирішили демонтувати монумент чекісту і радянському пропагандисту Миколі Островському, продати мідні елементи й передати гроші на потреби місцевих військовослужбовців.

Про це розповів староста села Суспільному, яке побувало у Вілії.

Понад вісім років тому ім'я чекіста й автора радянської пропагандистської літератури Миколи Островського Український інститут нацпам'яті вніс у декомунізаційний список. Станом на 14 лютого 2024 року монумент на його честь у Вілії, де народився Островський, не демонтували.

Місце жителька Наталія розповіла:

"Цей пам'ятник – це перш за все історія цього села. Завдяки Островському, якого всі добре знають, багато чого було побудовано, зроблені дороги. Лелеки на ньому живуть, це також їхній будинок. Він нікому не заважає і наразі користь не приносить".

Фото: Суспільне Рівне

У 1954 році в селі встановили постамент з бетонним погруддям на честь 50-річчя з дня народження чекіста. Тоді його взяли на облік як пам'ятку історії місцевого значення, у паспорті зазначили, що в 1984 році погруддя перенесли в Оженин на залізничну станцію"Острог".

Натомість у Вілії встановили скульптурну композицію з бюстом Миколи Островського на верхівці колони, яка стоїть у селі дотепер.

Фото: Суспільне Рівне

Облікова картка з паспорта, який надали Суспільному в Рівненському обласному краєзнавчому музеї. Фото: Суспільне Рівне

Облікова картка з паспорта, який надали Суспільному в Рівненському обласному краєзнавчому музеї. Фото: Суспільне Рівне

Зі слів старости Віктора Стратюка, 8 лютого відбулися загальні збори жителів села, на яких розглянули питання про демонтаж пам'ятника Миколі Островському:

"Були присутні міський голова, представники міської ради і наші жителі. Є деякі жителі, які проти, але таки вирішили й проголосували: було 48 жителів, один проголосував проти, 47 – за демонтаж пам'ятника Миколи Островського. Буде комісія: ми візьмемо голову комісії, представники — з народу".

Він додав, що на зборах також вирішили продати мідь із демонтованого пам'ятника, а виручені за це гроші віддати на потреби місцевих військовослужбовців.

"На цей час вирішили зняти голову Миколи Островського і самого коня. Сам монумент залишиться, стела залишиться, і гніздо ми вирішили залишити на самій стелі", — зазначив Віктор Стратюк.

Фото: Суспільне Рівне

Місцева жителька Галина поділилася:

"Сказали, що будуть кошти перераховані чи особисто вручені хлопцям в руки, нашим сільським воїнам. Нехай йде їм на користь".

Коли саме демонтують монумент, заступник міського голови Острога Олександр Харчук, не повідомив:

"Час у нас є, згідно із законом. Про деталі, коли демонтують, я думаю, зможете дізнатися з офіційних джерел інформації в Острозької міської ради. Показує практика, що інформацію краще надавати по факту виконання і здійснення заходів, тому буде демонтований пам'ятник — ви про це почуєте".

Демонтувати скульптурну композицію чекіста у Вілії не давав статус пам'ятки, пояснив начальник відділу охорони культурної спадщини управління культури і туризму Рівненської ОДА Юрій Калітинський.

Фото: Суспільне Рівне

Він розповів, що восени 2023 року з Рівненської ОДА в Мінкульт надіслали запит із переліком об'єктів культурної спадщини області, які підлягають декомунізації. Серед 87 об'єктів у списку був і пам'ятник Островському у Вілії:

"У листі міністерства було зазначено, що протягом трьох місяців, тобто лютий-березень, мав бути їхній наказ щодо не включення [до культурної спадщини, — ред.]".

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