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63 роки разом: історія подружжя Карасів з Рівного
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63 роки разом: історія подружжя Карасів з Рівного

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Рівняни Володимир і Юлія Карасі прожили у шлюбі 63 роки. Вони познайомилися на вечорі танців. Володимир був молодим офіцером, а Юлія — студенткою. У сім'ї Карасів — двоє синів і три онучки.

14 лютого вони поділилися із Суспільним своїм секретом міцних і тривалих подружніх стосунків.

"В серці кожного чоловіка є таке особливе місце, де живе кохання до жінки. Зачарованість її красою, відданість, вдячність за її любов, вдячність за підтримку", — зазначив Володимир Карась.

До Дня закоханих його дружина Юлія розповіла про найважливіші компоненти стосунків:

"Всім закоханим бажаю, щоб були й він і вона — чесними, уважними один до одного. Найголовніше у відносинах, щоб можна було знати, що в тебе є надійна опора, щоб були єдині погляди. А якщо це буде — тоді буде злагода, мир, і в сім'ї — прекрасні стосунки".

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