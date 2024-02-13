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"Рідкісні і не для поштових потреб": в Дубенському замку на Рівненщині експонують марки Підпільної пошти України
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"Рідкісні і не для поштових потреб": в Дубенському замку на Рівненщині експонують марки Підпільної пошти України

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У Дубні експонують марки Підпільної пошти України
Марки Підпільної пошти України. Суспільне Рівне

Марки із серії "Підпільна пошта України" експонують у Дубенському замку на Рівненщині. Це унікальні філателістичні знаки, які з 1949 року використовували для популяризації української історії та культури.

Детальніше про Підпільну пошту України Суспільному розповіла головна зберігачка фондів Державного історико-культурного заповідника Дубна Еліна Посільська.

В історико-культурному заповіднику на Рівненщині експонують марки Підпільної Пошти України
Суспільне Рівне

Чотири альбоми з майже 2,5 тисячами марок декілька років тому музейникам передав дубенчанин Михайло Мельниченко. Тема одного з цих альбомів — Підпільна пошта України" (ППУ).

З 8 лютого в Дубенському історико-культурному заповіднику виставили частину цієї колекції – 20 маркових блоків ППУ. Разом із монетами ЗСУ їх розмістили в експозиції "Карбована історія", що діє в палаці князів Любомирських.

В історико-культурному заповіднику на Рівненщині експонують марки Підпільної Пошти України
Суспільне Рівне

"Марки Підпільної пошти України – рідкісні. Їх не використовували для поштових потреб. Вони відігравали ідеологічну та пропагандистську роль: популяризували на світовому рівні українську історію, культуру, політичних діячів, видатних осіб та події, які відбувалися в Україні. Кожна з цих марок – витвір мистецтва і маленька сторінка української історії", – розповіла Еліна Посільська.

В експозиції згодом планують виставити усю колекцію марок. Серед них – знаки на тему мистецтва, спорту, присвячені видатним діячам та визначним подіям. Також є марки про рослинний і тваринний світ.

В історико-культурному заповіднику на Рівненщині експонують марки Підпільної Пошти України
Суспільне Рівне

"Вартість марок різна. Вони зараз в процесі вивчення, дослідження, паспортизації. Але для нас, музейних працівників, вони безцінні. Далеко не всі музеї можуть похвалитися такими марками, адже зазвичай вони в обігу серед колекціонерів", – додала Еліна Посільська.

В історико-культурному заповіднику на Рівненщині експонують марки Підпільної Пошти України
Суспільне Рівне

Довідкова інформація

За даними сайту Марки України, Підпільна пошта України – це спілка, заснована у 1949 році у Мюнхені, яка діяла за межами України під керівництвом Організації Українських Націоналістів. ППУ випускала та розповсюджувала поштові марки української тематики, які спочатку друкували в Німеччині, а потім і в інших країнах.

"Марки ППУ не були поштовими, а мали соціальне та культурне значення. Емігранти наклеювали їх на поштову кореспонденцію поряд із офіційними державними марками поштових служб країн, де вони проживали. Випуски ППУ нагадували про рідний дім та інформували світ, про існування такої нації, як українці", — йдеться у повідомленні.

Гроші, отримані з продажу марок , спрямовували на підтримку діяльності ОУН у боротьбі за українську державність.

"Часто вони викликали резонанс у світовому товаристві філателістів. Численні поодинокі випуски ППУ належать до найкращих видань української недержавної філателії та високо цінуються серед колекціонерів", — зазначили на сайті Марки України.

За час свого існування Підпільна пошта України видала майже 3 700 основних типів своїх марок.

ППУ припинила існувати у 1983 році, коли помер її координатор Любомир Рихтицький.

В історико-культурному заповіднику на Рівненщині експонують марки Підпільної Пошти України
Суспільне Рівне

В історико-культурному заповіднику на Рівненщині експонують марки Підпільної Пошти України
Суспільне Рівне

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