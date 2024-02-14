На Рівненщині водій легковика ввечері 13 лютого збив велосипедиста й зник з місяця пригоди. Очевидець надав першу допомогу для потерпілого та викликав поліцію. Кермульваника розшукали.

Про це повідомила пресофіцерка поліції в Рівненській області Катерина Загурська.

За її словами, ДТП сталася у селі Біла Криниця. Очевидець надав потерпілому першу допомогу та викликав поліцію.

"Правоохоронці розпочали пошуки водія-втікача. Вони встановили, що до наїзду може бути причетний автомобіль Renault Laguna. Його власник повідомив, що того вечора легковик дав у користування 27-річному товаришу-односельцю. Останній же пояснив, що і чоловік, і велосипед лежали на проїзній частині. Через сильний туман він вчасно не побачив та не зреагував. Зрозумівши, що наїхав — злякався і поїхав далі".

39-річного чоловіка із переломом ноги та забоями госпіталізували до лікарні, додала Катерна Загурська.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає штраф від 51 до 85 тисяч гривень або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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