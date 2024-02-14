В лікарні померла жінка, яка отримала травми внаслідок розбійного нападу на Рівненщині. Слідство за фактом нападу на двох жительок Дубенського району та погроз поліцейському гранатою триває.

Про це 14 лютого повідомила пресофіцерка поліції в області Катерина Загурська.

Що це за справа

За версією слідства, у ніч проти 1 лютого в Дубенському районі чоловік пробрався до чужого будинку. Він напав на двох жінок, завдав їм вогнепальних та різаних ран.

"Близько четвертої ранку до помешкання 40-річної жительки села Бондарі постукали перелякані та закривавлені сусідки 79 та 58 років і повідомили, що невідомий чоловік у білому одязі розбив вікно та озброєний пробрався в будинок. Вимагаючи гроші, бив їх сокирою та стріляв. Не отримавши коштів, втік. Жінкам вдалося вибратися з помешкання та звернутися за допомогою", — зазначила Катерина Загурська.

Хірург Дубенської райлікарні Юрій Кайда 3 лютого повідомив, що пацієнток госпіталізували із вогнепальними ранами грудей:

"Грудної клітини, а в іншої — грудей та голови. Жінок транспортували в операційну, первинно обробили вогнепальні поранення, видалили кулі. На даному етапі їхньому життю нічого не загрожує".

12 лютого одна з травмованих, 79-річна жінка, померла в реанімації Дубенської лікарні.

Спецоперація "Сирена"

Поліцейські організували спецоперацію "Сирена", щоб затримати підозрюваного у розбійному нападі. Вони виявили чоловіка в білому маскувальному костюмі посеред засніженого поля біля сусіднього села.

"Нападник зрозумів, що викритий тож почав утікати. Коли поліцейські наблизились до нього, той повернувся та висмикнув чеку із гранати, погрожуючи усіх підірвати", — додала пресофіцерка.

Правоохоронці переконали чоловіка здатися.

"Оточений поліцейськими, він сам привів боєприпас у безпечний стан та поклав його на землю. У 42-річного жителя села Молодаво вилучили пристрій для відстрілу гумових куль типу револьвер, патрони, гільзи, бойову гранату РГД-5 із запалом, сокиру та інші речові докази. За місцем проживання чоловіка під час обшуку виявили 200 грамів вибухової речовини, биту з металевим наконечником, корпус міни, три пістолети, понад 1 500 патронів різного калібру, ракетницю", — зазначила Катерина Загурська.

Що загрожує підозрюваному

Чоловіка затримали й оголосили про підозру. В поліції розслідують факт розбійного нападу, поєднаного із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, скоєного в умовах воєнного стану.

2 лютого суд обрав підозрюваному запобіжний захід — 60 діб тримання під вартою.

Також поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного зберігання зброї і боєприпасів та за фактом погрози правоохоронцю. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від восьми до 15 років із конфіскацією майна.

За даними пресофіцерки поліції в Рівненській області, підозрюваний раніше відбував покарання за незаконне поводження зі зброєю та майнові злочини.

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