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У Рівному оштрафували водія, який "підрізав" кортеж місії "На щиті"
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У Рівному оштрафували водія, який "підрізав" кортеж місії "На щиті"

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Водій не надав перевагу у русі місії "На щиті" у Рівному
Фото: скрин з відео патрульної поліції в області

У Рівному 14 лютого водій випередив кортеж "На щиті", який їхав Соборною в центрі міста. Його оштрафували.

Відео того, як автоводій не надав перевагу в русі кортежу місії "На щиті" виклали у Facebook Патрульної поліції Рівненської області.

Інцидент стався на Соборній. Водій рушив від зупинки "Ринок" і випередив автомобіль поліцейських, який їхав першим в кортежі.

"Не побачив, не почув, не знав, пробачте" — так приблизно виправдовувався водій, який сьогодні перегнав і "підрізав" кортеж "На щиті". Це було близько 9:00, якраз перекривали рух. Хвилина мовчання всі стоять, і тут ще їде кортеж "На щиті", — розповіла речниця патрульної поліції в області Оксана Юрченко.

У Рівному оштрафували водія, який "підрізав" кортеж місії "На щиті"
Фото: патрульна поліція в Рівненській області

На 40-річного водія патрульні винесли постанову за ненадання переваги в русі оперативному транспорту з увімкненими звуковими та світловими сигналами. Адмінпорушення передбачає штраф — 680 гривень.

За даними Оксани Юрченко, це не вперше автоводії не надають перевагу в русі кортежу "На щиті".

Вона розповіла Суспільному про випадок, який стався 20 грудня 2023 року:

"Водій рушив та був у стані алкогольного сп'яніння. Він не зупинився, за ним поїхали патрульні. Бувають такі випадки, на жаль, але в більшості люди ставляться із повагою до місії "На щиті".

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