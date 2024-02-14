У Рівному попрощалися з військовим Олександром Моргуном

У Рівному на майдані Незалежності 14 лютого попрощалися з 44-річним солдатом Олександром Моргуном. Він загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Олександр Моргун народився у Харкові. Навчався у Рівному в 11 школі, потім — науковому ліцеї, здобув фах менеджера в НУВГП, згодом відкрив власний бізнес, повідомили у пресслужбі міськради.

Попрощатися із військовослужбовцем прийшла його вчителька географії Марія Дащук:

"У школі пам'ятаю він був добрий, доброзичливий, товариський. Мав золоті руки, він робив меблі, навіть мені робив. Жив не далеко від мене — в Городищі. Вічна пам'ять, сумуємо".

Фото: Суспільне Рівне

В армії Олександр Моргун не служив, після 2014 року пройшов курси з військової підготовки. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення вступив до добровольчого формування тергромади.

"Разом з моїм чоловіком служили в теробороні, так ми познайомились з початку війни. Друг нашої сім'ї, дружили, сподівались, мріяли. Але зараз ми тут, ми мусимо віддати останню шану, в серці він завжди буде", — поділилася знайома Олександра Наталія Гриб.

У липні 2023 року Олександра мобілізували до лав Збройних сил України, воював на Донеччині. Загинув військовий 27 грудня під час виконання бойового завдання. У нього залишилися двоє синів.

Фото: Суспільне Рівне

"Він сам пішов захищати Батьківщину. Каже: «Я хочу піти, щоб моїм дітям не було соромно за свого батька». З великою повагою і любов'ю ми до нього відносились, всі у великій печалі", — додала сусідка загиблого Світлана Кузьмук.

Поховали Олександра Моргуна на Алеї Героїв кладовища Нове.

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