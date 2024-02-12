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"Вибори проводити не можна, але вихід є". Кропивницька юристка — про Мар'янівську громаду, яка живе без бюджету
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"Вибори проводити не можна, але вихід є". Кропивницька юристка — про Мар'янівську громаду, яка живе без бюджету

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&quot;Вибори проводити не можна, але вихід є&quot;. Кропивницька юристка — про Мар'янівську громаду, яка живе без бюджету
Фото: Мар'янівської громади

На Кіровоградщині Мар'янівська громада живе без ухваленого бюджету на 2024 рік. Сесії сільради не відбуваються з жовтня минулого року. Це пов'язано з тим, що за проєкти рішень не голосують 13 представників депутатської групи "Розвиток громади". Юристка з Кропивницького Євгенія Захарченко розповіла Суспільному, який може бути вихід з даної ситуації.

В умовах воєнного стану влаштовувати вибори заборонено

Згідно із законом "Про місцеве самоврядування в Україні", якщо сесійні засідання не відбуваються раз у квартал, а з розгляду земельних питань – раз на місяць, це є підставою для дострокового припинення повноважень місцевої ради, сказала юристка. Також в цій ситуації депутати можуть висловити недовіру сільському голові. Якщо сесія ухвалила рішення, яке порушує норми конституції та законів України, це є підставою для дострокового припинення повноважень й усіх депутатів.

"Питання до Верховної Ради про припинення повноважень може подавати сільський, селищний голова або 10% депутатів. Крім цього, право звертатися до парламенту має голова Кіровоградської обладміністрації. Після цього Верховна Рада протягом 90 днів мала б призначити дострокові перевибори сільського, селищного голови, або всієї місцевої ради. Однак у нас діє воєнний стан і це робити заборонено".

Крім виборів, є й інший варіант виходу із ситуації

У Кіровоградській області працюють районні державні адміністрації, які можуть виконувати частину повноважень, делегованих місцевим радам, сказала Євгенія Захарченко.

"Якщо депутати не можуть зійтися у серйозних питаннях, але розуміють свою відповідальність перед виборцями, то частину своїх повноважень разом із фінансами вони можуть передати райдержадміністрації. Такі ж функції має право виконати й уряд. Крім делегування повноважень та грошей, районній адміністрації можна передати в управління й бюджетні заклади. Тобто вихід з даної ситуації є. Однак за такі дії у нас немає колективної, адміністративної чи кримінальної відповідальності".

На думку юристки, Верховна Рада має змінити виборче законодавство та дозволити проводити місцеві вибори на тих територіях, де не ведуться бойові дії.

Голова Мар'янівської громади Андрій Флоря 6 лютого у коментарі Суспільному сказав, він переконаний, що депутати проголосують за бюджет, бо вони взяли на себе відповідальність перед виборцями.

"Я не вважаю, що ситуація зайшла у глухий кут. Так, вона напружена, але не сьогодні, так завтра-післязавтра ми проголосуємо за бюджет. Тому що це питання повноцінного життя нашої громади".

На сесійне засідання, яке відбулось 8 лютого, не прийшли усі 13 представників групи "Розвиток громади". Своє рішення вони пояснили у листі, який передали сільському голові. Усього у Мар'янівській громаді 22 депутатів.

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