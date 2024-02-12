Росія пропонує законопроєкт про підвищення віку військовослужбовців-контрактників, однак цей захід навряд чи допоможе підвищити боєздатність російської армії.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії.

Згідно з документом вік російських військовослужбовців, що служать за контрактом, мають підвищити до 65 років, а офіцерів — до 70 років. Зазначається, що зміни стосуватимуться у тому числі тих, хто був прийнятий до лав армії РФ до червня 2023 року.

У розвідці зазначили, що це суттєво підвищить поточний граничний вік у 51 рік для не офіцерського складу і, ймовірно, збільшить тривалість контракту.

Зазначається, що згідно з відкритими даними, середня тривалість життя російських чоловіків у довоєнному 2021 році становила 64,2 року.

Таким чином, запропонований захід дає цим військовослужбовцям фактично довічний контракт.

"Хоча цей захід, ймовірно, зменшить потребу в додатковій мобілізації, збільшення кількості військовослужбовців віком понад 51 рік навряд чи підвищить боєздатність російської армії, особливо в рухливих атаках", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про мобілізацію в Росії

Путін 21 вересня 2022 року оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що під час мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів. Згодом держдума дозволила відправляти на війну засуджених за тяжкі злочини.

28 жовтня Путін оголосив про закінчення мобілізації. Шойгу же поінформував, що в Україну відправили 82 тисячі мобілізованих росіян.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Росія нищить корінні народи під приводом мобілізації. У грудні повідомлялось, що на території Білорусі збільшилася кількість російських мобілізованих.

В ГУР заявили, що в Росії з 9 січня обмежили виїзд з країни військовозобов'язаним, зокрема обмежено придатним до служби.

У Росії 1 квітня розпочався новий набір військовослужбовців контрактників. Міноборони РФ планувала поповнити армію на 400 тисяч солдатів.

4 серпня Путін підписав закон, який підвищує вік призову громадян на військову службу з 18 до 30 років і заборону призовникам на виїзд за кордон.

25 серпня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що призов у Росії триває постійно і щомісяця вдається мобілізувати від 20 до 22 тисяч людей і зараз розглядається варіант призову додатково 450 тисяч.

3 вересня у британській розвідці заявили, що у спробах уникнути мобілізації перед президентськими виборами в Росії, Кремль вербує на війну в Україні іноземців, зокрема мігрантів з Центральної Азії. За даними розвідки, у Росії є щонайменше шість мільйонів мігрантів із Середньої Азії, яких Кремль, ймовірно, вважає потенційними новобранцями.