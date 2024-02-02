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Суд виправдав Грету Тунберг за блокування нафтогазової конференції у Лондоні
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Суд виправдав Грету Тунберг за блокування нафтогазової конференції у Лондоні

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Тунберг
Грету Тунберг забирають поліцейські під час протесту "Oily Money Out", Лондон, 17 жовтня 2023 рік. Фото: AP/Kin Cheung

Лондонський суд у п'ятницю, 2 лютого, виправдав активістку Грету Тунберг та ще чотирьох людей, яких звинувачували у порушенні громадського порядку через проведення акції протесту біля будівлі конференції Energy Intelligence Forum у Лондоні минулого року.

Про це повідомляє BBC.

Окружний суддя Джон Лоу скасував звинувачення в громадському порядку через "відсутність доказів" будь-якого правопорушення, додавши, що поліція намагалася встановити "незаконні" умови.

Він відхилив подання, оскільки "головний вхід був доступним. Це означає, що ця умова... була непотрібною, коли підсудних заарештували".

"Мене вражає те, що не взято жодних свідчень ні в кого з тих, хто перебував у готелі, а це приблизно 1000 людей, ні в тих, хто намагався туди потрапити. Не було жодних свідчень про перешкоджання руху транспортних засобів, жодних свідчень про втручання в роботу екстрених служб або про будь-який ризик для життя", – заявив суддя.

За його словами, протест був "цілком мирним, цивілізованим і ненасильницьким".

1 лютого Тунберг постала перед судом у Лондоні за відмову покинути акцію протесту в жовтні 2023 року, внаслідок якої був заблокований вхід на конференцію Energy Intelligence.

17 жовтня 2023 року сотні демонстрантів зібралися перед будівлею готелю Intercontinental у Лондоні на знак протесту проти впливу індустрії викопного палива на кліматичну політику Великої Британії та світу, заблокувавши входи та не пустивши делегатів зібрання лідерів нафтогазової галузі. Британська поліція затримала Грету Тунберг.

24 липня суд у Швеції суд визнав Грету Тунберг винною в непокорі наказу поліції покинути кліматичний протест у південному місті Мальме 19 червня і оштрафував.

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