НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Грета Тунберг постала перед судом за блокування нафтогазової конференції у Лондоні
Грета ТунбергВЕЛИКА БРИТАНІЯСудЕКОЛОГІЯСвіт

Грета Тунберг постала перед судом за блокування нафтогазової конференції у Лондоні

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Грета Тунберг
Грету Тунберг забирають поліцейські під час протесту "Oily Money Out", Лондон, 17 жовтня 2023 рік. Фото: AP/Kin Cheung

Кліматична активістка Грета Тунберг постала перед судом у Лондоні за відмову покинути акцію протесту в жовтні 2023 року, внаслідок якої був заблокований вхід на конференцію Energy Intelligence.

Про це повідомляє The Time.

Тунберг разом із чотирма іншими протестувальниками стала учасником дводенного судового процесу у Вестмінстерському магістратському суді Лондона. Їх звинувачують у порушенні розділу Закону про громадський порядок, який дозволяє поліції застосовувати обмеження на публічні зібрання.

Ні Тунберг, ні інші четверо активістів не визнали себе винними у блокуванні доступу до конференції.

Тунберг та інші протестувальники звинуватили компанії, що займаються викопним паливом, у навмисному уповільненні глобального переходу на відновлювані джерела енергії, щоб отримати більше прибутку. Вони також виступають проти нещодавнього схвалення урядом Великої Британії буріння на нафту в Північному морі біля узбережжя Шотландії.

Якщо протестувальників визнають винними, їм загрожує штраф у розмірі до 2500 фунтів (3170 доларів).

17 жовтня 2023 року сотні демонстрантів зібралися перед будівлею готелю Intercontinental у Лондоні на знак протесту проти впливу індустрії викопного палива на кліматичну політику Великої Британії та світу, заблокувавши входи та не пустивши делегатів зібрання лідерів нафтогазової галузі. Британська поліція затримала Грету Тунберг.

24 липня суд у Швеції суд визнав Грету Тунберг винною в непокорі наказу поліції покинути кліматичний протест у південному місті Мальме 19 червня і оштрафував.

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Тунберг
Суд виправдав Грету Тунберг за блокування нафтогазової конференції у Лондоні
Грета Тунберг
Ізраїль видалить зі шкільної програми згадки про Грету Тунберг
Грета Тунберг
Грета Тунберг виступила на підтримку Палестини та Сектору Гази
Грету Тунберг забирають поліцейські під час протесту "Oily Money Out"
Поліція затримала Грету Тунберг під час акції у Лондоні
На початок