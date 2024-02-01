Кліматична активістка Грета Тунберг постала перед судом у Лондоні за відмову покинути акцію протесту в жовтні 2023 року, внаслідок якої був заблокований вхід на конференцію Energy Intelligence.

Про це повідомляє The Time.

Тунберг разом із чотирма іншими протестувальниками стала учасником дводенного судового процесу у Вестмінстерському магістратському суді Лондона. Їх звинувачують у порушенні розділу Закону про громадський порядок, який дозволяє поліції застосовувати обмеження на публічні зібрання.

Ні Тунберг, ні інші четверо активістів не визнали себе винними у блокуванні доступу до конференції.

Тунберг та інші протестувальники звинуватили компанії, що займаються викопним паливом, у навмисному уповільненні глобального переходу на відновлювані джерела енергії, щоб отримати більше прибутку. Вони також виступають проти нещодавнього схвалення урядом Великої Британії буріння на нафту в Північному морі біля узбережжя Шотландії.

Якщо протестувальників визнають винними, їм загрожує штраф у розмірі до 2500 фунтів (3170 доларів).

17 жовтня 2023 року сотні демонстрантів зібралися перед будівлею готелю Intercontinental у Лондоні на знак протесту проти впливу індустрії викопного палива на кліматичну політику Великої Британії та світу, заблокувавши входи та не пустивши делегатів зібрання лідерів нафтогазової галузі. Британська поліція затримала Грету Тунберг.

24 липня суд у Швеції суд визнав Грету Тунберг винною в непокорі наказу поліції покинути кліматичний протест у південному місті Мальме 19 червня і оштрафував.