Шведська екоактивістка Грета Тунберг стверджує, що один із кораблів флотилії Global Sumud Flotilla, що прямував до Сектору Гази, був "розбомблений" імовірно дроном поблизу Тунісу. Водночас Туніс заперечує заяви про те, що флотилія Грети Тунберг у Газі була атакована дроном.

Про це пише ВВС.

Антиізраїльські активісти заявили, що їхній човен, що плив під португальським прапором, був атакований ймовірним дроном поблизу Тунісу, передає ynetnews.com.

За словами представників флотилії Global Sumud Flotilla (GSF), дрон атакував судно під португальським прапором, коли воно стояло на якорі біля порту Сіді-Бу-Саїд у Тунісі. Вони додали, що всі шестеро пасажирів та члени екіпажу в безпеці.

“Ще один напад, спрямований на те, щоб перешкодити нам дістатися до Гази. Це не зупинить нашу боротьбу”, — заявила Тунберг.

Вона опублікувала відео на своїх каналах у соціальних мережах, у якому вона сказала:

“Я зараз перебуваю в порту Тунісу після того, як бомбили один із наших човнів, що перевозив гуманітарну допомогу. Човен був частиною гуманітарної місії, одним із кількох суден, що прямували до Гази, щоб прорвати незаконну блокаду. Мене та моїх друзів не було на човні, коли його бомбили, але інші були. Його бомбили на території Тунісу”, — заявила екоактивістка.

Вона додала, що це ще один напад, спрямований на те, щоб не дати активістам дістатися до Гази, прорвати блокаду та змусити замовкнути тих, хто солідарний з Палестиною.

У серії відео, опублікованих в Instagram, речники GSF заявили, що пожежу на борту судна спричинив "запальний пристрій", який екіпаж зміг загасити.

На відео у соцмережах видно момент вибуху на човні.

Водночас туніська влада заперечила заяви про те, що одне з суден, що прямували до Гази з допомогою та пропалестинськими активістами, включаючи Грету Тунберг, було атаковано дроном.

Речник національної гвардії Тунісу повідомив інформаційному агентству Agence France-Presse, що "жодного дрона" не було виявлено, і розслідування триває. Він також заявив радіостанції Mosaique FM, що повідомлення про атаку безпілотника на флотилію "не мають підґрунтя в реальності", повідомляє Reuters. Він додав, що початковий огляд показав, що вибух нібито стався всередині судна.

Флотилія з гуманітарною допомогою вирушила з Барселони минулого тижня та прибула до Тунісу в неділю, 7 вересня. Флотилія, до складу якої входять учасники з 44 країн, планувала відновити свою подорож 10 вересня в напрямку Гази. Ця морська ініціатива має на меті прорвати ізраїльську блокаду Сектору Гази та доставити гуманітарну допомогу.

Попередні спроби Тунберг прорвати блокаду Сектору Гази

1 червня 2025 року Грета Тунберг разом з одинадцятьма іншими активістами вирушила на човні “Медлін” з гуманітарною допомогою до Гази, щоб спробувати прорвати ізраїльську блокаду. Місію організовувала неурядова організація — активістська група "Флотилія свободи".

Метою місії було доправлення гуманітарної допомоги — консервів, рису, протеїнових батончиків, молока та соків — до цивільного населення Сектору Гази.

8 червня армія оборони Ізраїлю заявила, що не дозволить гуманітарному судну "Маделін" із шведською екоактивісткою Гретою Тунберг на борту дістатися берегів Сектору Гази.

9 червня ізраїльські військові затримали човен із Гретою Тунберг та відбуксирували його до міста Ашдод. Міністерство закордонних справ заявило, що подорож яхти до Гази була провокацією, пасажирів відправлять додому. Повідомлень про постраждалих не надходило.

10 червня Тунберг та активістів, які намагалися прорвати блокаду Гази доправили до аеропорту Бен-Гуріон. Звідти їх буде депортовано до країн походження.

Загалом це вже не перша спроба дістатися до Гази морем. На початку травня “Флотилія свободи” з Тунберґ уже робила спробу вирушити до Гази. Інше її судно "Совість" (The Conscience) мало повезти гумдопомогу та транспортувати в Газу активістів, зокрема й Ґрету. Організаторська група "діяла в умовах повної секретності з повною інформаційною тишею для ЗМІ", щоб запобігти "саботажу" — розповідали учасники місії для ВВС.

2 травня корабель постраждав — його атакували дрони біля узбережжя Мальти. Місію призупинили через значні ушкодження човна. Активісти звинуватили Ізраїль в ударах дронами, той атаку не підтвердив.