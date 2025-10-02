Ізраїль затримав гуманітарну флотилію, яка йшла до Гази. Там була Грета Тунберг

Ізраїльські військово-морські кораблі перехопили флотилію із 44 суден, що прямувала до Гази і була за 112 км від берега. На борту одного з човнів перебувала шведська активістка Грета Тунберг, вона вдруге не змогла потрапити в Сектор Гази з гуманітарною місією.

Про це повідомили ввечері 1 жовтня Глобальна флотилія "Сумуд", що й прямувала до Гази, “Флотилія свободи” та Міністерство закордонних справ Ізраїлю.

Флотилія "Сумуд" заявляє, що деякі їхні судна перехоплені та захоплені, решта ж продовжили шлях до палестинського анклаву. Вони показали кадри з Гретою Тунберг і називають затримання активістів незаконним з боку Ізраїлю. В організації наголосили, що затримана й французька депутатка Європейського парламенту Емма Фуро.

"Флотилія свободи", яка раніше намагалася організувати місії з Гретою Тунберг та іншими в Газу, пише, що цього разу "були викрадені чесні люди", флотилія не порушувала жодних законів, а незаконними є геноцид Ізраїлю.

Напередодні Грета заявляла, що "Ізраїль вчинить воєнний злочин, якщо зупинить нашу флотилію". Вона заздалегідь назвала такі спроби "порушенням міжнародного гуманітарного та морського права". На думку активістки, Ізраїль не має права перешкоджати доставці гуманітарної допомоги до Гази.

Уряд Ізраїлю ж вважає, що єдина мета флотилії "Сумуд" – це провокація. МЗС пише, як раніше Ізраїль, Італія, Греція та Латинський патріархат Єрусалиму запропонували і продовжують пропонувати флотилії спосіб мирної доставки будь-якої їхньої допомоги в Газу.

А перед затриманням Ізраїль поінформував флотилію, що вона наближається до зони бойових дій і порушує законну морську блокаду.

"Грета та її друзі в безпеці та здорові", — додають у дипвідомстві.

Як пише ВВС, міністр закордонних справ Італії Жан-Ноель Барро заявив, що Ізраїль запевнив країну: його збройні сили не застосовуватимуть насильства проти 500 осіб на борту, включно з французькими та італійськими політиками.

У серпні Інтегрована класифікація фаз продовольчої безпеки (ІПК) підтвердила, що у місті Газа Сектора Гази є масовий голод населення.

Попередні спроби Тунберг прорвати блокаду Сектору Гази

1 червня 2025 року Грета Тунберг разом з одинадцятьма іншими активістами вирушила на човні “Медлін” з гуманітарною допомогою до Гази, щоб спробувати прорвати ізраїльську блокаду. Місію організовувала неурядова організація — активістська група "Флотилія свободи".

Метою місії було доправлення гуманітарної допомоги — консервів, рису, протеїнових батончиків, молока та соків — до цивільного населення Сектору Гази.

8 червня армія оборони Ізраїлю заявила, що не дозволить гуманітарному судну "Маделін" із шведською екоактивісткою Гретою Тунберг на борту дістатися берегів Сектору Гази.

9 червня ізраїльські військові затримали човен із Гретою Тунберг та відбуксирували його до міста Ашдод. Міністерство закордонних справ заявило, що подорож яхти до Гази була провокацією, пасажирів відправлять додому. Повідомлень про постраждалих не надходило.

10 червня Тунберг та активістів, які намагалися прорвати блокаду Гази доправили до аеропорту Бен-Гуріон. Звідти їх буде депортовано до країн походження.

Загалом це вже не перша спроба дістатися до Гази морем. На початку травня “Флотилія свободи” з Тунберґ уже робила спробу вирушити до Гази. Інше її судно "Совість" (The Conscience) мало повезти гумдопомогу та транспортувати в Газу активістів, зокрема й Ґрету. Організаторська група "діяла в умовах повної секретності з повною інформаційною тишею для ЗМІ", щоб запобігти "саботажу" — розповідали учасники місії для ВВС.

2 травня корабель постраждав — його атакували дрони біля узбережжя Мальти. Місію призупинили через значні ушкодження човна. Активісти звинуватили Ізраїль в ударах дронами, той атаку не підтвердив.